Пиоли даст Сусо еще один шанс проявить себя

сегодня, 13:57

Новый главный тренер «Милана» даст полузащитнику Сусо еще один шанс проявить себя в составе команды. Тренер намерен выпустить испанца на поле в матче против «Лечче». Встреча пройдет в воскресенье в рамках восьмого тура Серии А.

Как сообщают итальянские СМИ , для Сусо игра с «Лечче» станет возможностью показать свою ценность новому тренерскому штабу «Милана» и руководству клуба. Отмечается, что если выступления футболиста не улучшатся в ближайшее время, «красно-черные» могут продать его зимой.

Ранее стало известно, что вскоре «Милан» также может расстаться с вратарем .