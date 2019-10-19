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Пиоли даст Сусо еще один шанс проявить себя

сегодня, 13:57
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеЗавтра в 21:45 Не начался

Новый главный тренер «Милана» Стефано Пиоли даст полузащитнику Сусо еще один шанс проявить себя в составе команды. Тренер намерен выпустить испанца на поле в матче против «Лечче». Встреча пройдет в воскресенье в рамках восьмого тура Серии А.

Как сообщают итальянские СМИ, для Сусо игра с «Лечче» станет возможностью показать свою ценность новому тренерскому штабу «Милана» и руководству клуба. Отмечается, что если выступления футболиста не улучшатся в ближайшее время, «красно-черные» могут продать его зимой.

Ранее стало известно, что вскоре «Милан» также может расстаться с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

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