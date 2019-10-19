«Милан» хочет, чтобы Гвардиола возглавил клуб

Испанские СМИ сообщают, что «Милан» может возглавить главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Управляющая кампания Elliott Management разочарована последними выступлениями миланской команды. Боссы считают, что вернуть «Милан» на вершину получится только тогда, когда клуб возглавит тренер с богатой историей побед.
Идеальным кандидатом, по мнению прессы, является Гвардиола, контракт которого с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года.
Ранее уже ходили разговоры, что Гвардиола близок к уходу из «Ман Сити».