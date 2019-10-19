«Милан» хочет, чтобы Гвардиола возглавил клуб

сегодня, 14:06

Испанские СМИ сообщают, что «Милан» может возглавить главный тренер «Манчестер Сити» .

Управляющая кампания Elliott Management разочарована последними выступлениями миланской команды. Боссы считают, что вернуть «Милан» на вершину получится только тогда, когда клуб возглавит тренер с богатой историей побед.

Идеальным кандидатом, по мнению прессы, является Гвардиола, контракт которого с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года.

Ранее уже ходили разговоры, что Гвардиола близок к уходу из «Ман Сити».