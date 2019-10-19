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«Милан» хочет, чтобы Гвардиола возглавил клуб

сегодня, 14:06

Испанские СМИ сообщают, что «Милан» может возглавить главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола

Управляющая кампания Elliott Management разочарована последними выступлениями миланской команды. Боссы считают, что вернуть «Милан» на вершину получится только тогда, когда клуб возглавит тренер с богатой историей побед.

Идеальным кандидатом, по мнению прессы, является Гвардиола, контракт которого с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года.

Ранее уже ходили разговоры, что Гвардиола близок к уходу из «Ман Сити».

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   23 / 837
сегодня в 15:01
Было бы здорово.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   305 / 837
сегодня в 14:58
Я бы очень хотел посмотреть на Гвардиолу в Милане, но это мало вероятно
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   428 / 837
сегодня в 14:58
У Гвардиолы даже за огромные деньги получается с трудом.
Брулин
Брулин
   282 / 837
сегодня в 14:58
Гвардиола может работать где захочет. Ему плевать на жизнь в ОАЭ и других странах. Единственное что важно, это жизнь в его родине, там где родные и друзья. Ватникам, которые день не могут прожить, что бы не посмотреть госдолг США и как там у хохлов, этого конечно же не понять.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   215 / 837
сегодня в 14:55
Было бы интересно посмотреть, действительно ли Пеп гений, или без миллиардов ничего не может.
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 837
сегодня в 14:54
Хорошое желание
cska plus
cska plus
   2 / 837
сегодня в 14:44
Ахахахах! Милан насмешил.
mortid
mortid ответил foxcon
   247 / 837
сегодня в 14:43
Гвардиола в Милан не пойдёт,в Милане нет миллиардов и игроков стоимостью не мене 100 лямов
Так с игроками за 100 лямов любой рак сможет. Пусть потренирует аля Спартак, вот и посмотрим что он за тренер на самом деле.
drug01
drug01
   90 / 837
сегодня в 14:41
Милан хочет иметь такого тренера не имея больших денег?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил sihafazatron
   89 / 837
сегодня в 14:40
зачем ему идти в эту разруху?)
Действительно, Милан ведь не даст ему миллиард на трансферы
violent
violent
сегодня в 14:36
лучше в фиорентину
foxcon
foxcon
   574 / 837
сегодня в 14:16
Гвардиола в Милан не пойдёт,в Милане нет миллиардов и игроков стоимостью не мене 100 лямов
sihafazatron
sihafazatron
   25 / 837
сегодня в 14:16
зачем ему идти в эту разруху?)
311
311
   61 / 837
сегодня в 14:16
У Милана есть полмиллиарда на трансферы этому гению?)
Виссарионович
Виссарионович
   126 / 837
сегодня в 14:11
ЦСКА тоже хочет чтобы их двор возглавил гвардиола. Но их максимум это ганчаренка
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