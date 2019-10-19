Парфенов: «В матче с „Тамбовом“ важную роль сыграли замены»

Главный тренер «Урала» прокомментировал победу над «Тамбовом».

Перед матчем понимали, если выигрываешь, то делаешь шаг вперед. Если проигрываешь, то соперник к тебе подтягивается. К тому же в середине таблицы находится плотная группа команд. Думаю, что с этим волнением и связаны потери наших игроков в простых ситуациях.

Пропущенный мяч, может быть, в хорошем смысле получился хорошим пинком для нас. Деваться было некуда, надо было сыграть разумно, надо было атаковать и использовать моменты. Также важную роль сыграли замены. Ребята вышли, добавили и довели матч до победы. Благодарю ребят. Они сегодня молодцы. Бывают игры, когда не очень красивые матчи, но на кону стоят важнейшие очки. Здесь проиграли «Спартак», «Ростов». Здесь всем тяжело. Нам тоже было непросто. Вы это видели. С точки зрения психологии получили важные три очка. Перед матчем у нас было два поражения дома. Из таких ситуаций надо выходить такими трудовыми победами.