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Тедеско: «„Спартак“ сделал всё для победы, но не получилось»

сегодня, 19:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничью с «Рубином».

Конечно же, мы недовольны результатом, очень хотели выиграть этот матч. Это было видно на протяжении всей тренировочной недели. У ребят горели глаза. К сожалению, победить не получилось. Наверное, потому, что в первом тайме мы давали сопернику очень много владеть мячом, создавать моменты. 

Во втором тайме мы поменяли манеру прессинга, у нас стало больше получаться, у нас стало много моментов и подходов. А «Рубин», если не ошибаюсь, создал только два шанса. В конце матча у нас было на поле пять игроков атакующего плана – Мирзов, Понсе, Мельгарехо, Бакаев, Ларссон. Мы сделали всё для победы, но, к сожалению, не получилось.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   183 / 842
сегодня в 19:24
А лучший момент был в первом тайме у Тиля после отскока от защитника, но он катнул в лежачего вратаря.
Байкал-38
Байкал-38
   65 / 842
сегодня в 19:19
С таких слов и начинается позор!
cska plus
cska plus
   2 / 842
сегодня в 19:13
Как всегда.
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