Тедеско: «„Спартак“ сделал всё для победы, но не получилось»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Рубином».

Конечно же, мы недовольны результатом, очень хотели выиграть этот матч. Это было видно на протяжении всей тренировочной недели. У ребят горели глаза. К сожалению, победить не получилось. Наверное, потому, что в первом тайме мы давали сопернику очень много владеть мячом, создавать моменты.

Во втором тайме мы поменяли манеру прессинга, у нас стало больше получаться, у нас стало много моментов и подходов. А «Рубин», если не ошибаюсь, создал только два шанса. В конце матча у нас было на поле пять игроков атакующего плана – Мирзов, Понсе, Мельгарехо, Бакаев, Ларссон. Мы сделали всё для победы, но, к сожалению, не получилось.