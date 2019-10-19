Максименко : ......во втором тайме мы наиграли на победу.

Голкипер «Спартака» прокомментировал ничью с «Рубином».

Тяжелая игра получилась, особенно первый тайм. Тяжело входить в игру после такого непростого периода, когда мы только проигрывали. Было видно, что наши игроки тушевались. В перерыве тренер показал нам, как перестроиться, и во втором тайме мы наиграли на победу. Двигаемся вперед с оптимизмом. Дальше — больше!