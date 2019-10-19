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Максименко: «Во втором тайме мы наиграли на победу»

сегодня, 19:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал ничью с «Рубином».

Тяжелая игра получилась, особенно первый тайм. Тяжело входить в игру после такого непростого периода, когда мы только проигрывали. Было видно, что наши игроки тушевались. В перерыве тренер показал нам, как перестроиться, и во втором тайме мы наиграли на победу. Двигаемся вперед с оптимизмом. Дальше — больше!

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   139 / 842
сегодня в 19:25
Максименко где был во время игры?
И зачем Спартак набрал второсортных игроков с кавказа? Только позорились...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   142 / 842
сегодня в 19:16
))) наиграли а что не выиграли?)
NAZAR 007
NAZAR 007
   3 / 842
сегодня в 19:15
Максименко : ......во втором тайме мы наиграли на победу.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1144738/maksimenko-aleksandr

А в первом-на поражение . В итоге первый тайм на второй и итог - ничья )
cska plus
cska plus
   2 / 842
сегодня в 19:14
Максименко видно на другом матче присутствовал, даже на последей секунде вам повезло.
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