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«Атлетико» не удержал победу в игре с «Валенсией»

сегодня, 18:55
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Атлетико» и «Валенсия» не выявили победителя во встрече 9-го тура чемпионата Испании. «Матрасники» (16 баллов) занимают четвертое место в турнирной таблице, «летучие мыши» (13 баллов) - шестые.

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Валенсия» 1:1 (1:0)
Голы: Диего Коста 36 (пенальти) - Парехо 82

«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Эрмосо (Лоди дос Сантос 54), Жоау Фелиш, Партей (Лемар 54), Коке, Сауль, Мората (Льоренте 68), Диего Коста
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Коста, Кондогбиа (Гамейро 65), Ферран Торрес (Солер 71), Коклен, Парехо, Черышев (Ли 78), Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.

Предупреждения: Партей 29, Черышев 39, Жоау Фелиш 44

Удаления: Ли 90+1

В прошлом матче «Атлетико» сыграл вничью с «Вальядолидом».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   95 / 842
сегодня в 19:10
Ожидаемый результат.
Неуязвимый Князь
Неуязвимый Князь
   565 / 842
сегодня в 19:05
Реал чемпион. В ЛолЛиге всё ясно
Неуязвимый Князь
Неуязвимый Князь ответил Так Себе Аналитик
   565 / 842
сегодня в 19:04
За 7 последних матчей 2 победы, 7 забитых мячей и 3 счета 0-0. Симеоне свой автобус до совершенства почти уже довел, правда, он не едет никуда, но, кажется, это и не нужно.
Аха-ха)
+10500)
cska plus
cska plus
   2 / 842
сегодня в 19:03
Слов нет.
Ми Ша
Ми Ша
   242 / 842
сегодня в 19:00
Хороший результат).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 842
сегодня в 18:59
За 7 последних матчей 2 победы, 7 забитых мячей и 3 счета 0-0.

Симеоне свой автобус до совершенства почти уже довел, правда, он не едет никуда, но, кажется, это и не нужно.
Colchoneros
Colchoneros
   121 / 842
сегодня в 18:59
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