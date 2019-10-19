«Атлетико» не удержал победу в игре с «Валенсией»

«Атлетико» и «Валенсия» не выявили победителя во встрече 9-го тура чемпионата Испании. «Матрасники» (16 баллов) занимают четвертое место в турнирной таблице, «летучие мыши» (13 баллов) - шестые.
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Валенсия» 1:1 (1:0)
Голы: Диего Коста 36 (пенальти) - Парехо 82
«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Эрмосо (Лоди дос Сантос 54), Жоау Фелиш, Партей (Лемар 54), Коке, Сауль, Мората (Льоренте 68), Диего Коста
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Коста, Кондогбиа (Гамейро 65), Ферран Торрес (Солер 71), Коклен, Парехо, Черышев (Ли 78), Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.
Предупреждения: Партей 29, Черышев 39, Жоау Фелиш 44
Удаления: Ли 90+1
В прошлом матче «Атлетико» сыграл вничью с «Вальядолидом».
+10500)
+10500)
Симеоне свой автобус до совершенства почти уже довел, правда, он не едет никуда, но, кажется, это и не нужно.
Симеоне свой автобус до совершенства почти уже довел, правда, он не едет никуда, но, кажется, это и не нужно.
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