МЮ - «Ливерпуль»: Мане, Фирмино и Ориги выйдут в атаке гостей

Стали известны стартовые составы МЮ и «Ливерпуля» на матч 9-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Туанзебе, Фред, Перейра, Рэшфорд, Джеймс.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Роберто Фирмино, Ориги.
Ориги должен хорошо заменить сегодня Салаха но в атаке будет вся надежда на Мане и Фирмино.
Ориги должен хорошо заменить сегодня Салаха но в атаке будет вся надежда на Мане и Фирмино.
Сульшер: да ,у нас есть какая-то тактика ,которой мы будем придерживаться!
Сульшер: да ,у нас есть какая-то тактика ,которой мы будем придерживаться!