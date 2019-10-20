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МЮ - «Ливерпуль»: Мане, Фирмино и Ориги выйдут в атаке гостей

вчера, 17:35
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Стали известны стартовые составы МЮ и «Ливерпуля» на матч 9-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Туанзебе, Фред, Перейра, Рэшфорд, Джеймс.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Роберто Фирмино, Ориги.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   238 / 893
вчера в 18:33
Надо посмотреть
sihafazatron
sihafazatron ответил Брулин
   20 / 893
вчера в 18:03
Журналист Сульшеру: у вас есть какая-то тактика который вы будете придерживаться? Сульшер: да ,у нас есть какая-то тактика ,которой мы будем придерживаться!
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   486 / 893
вчера в 17:51
Я надеюсь что Алиссон хорошо проведёт этот матч так как он давно не играл и сейчас наверное он не в своей лучшей форме.
Ориги должен хорошо заменить сегодня Салаха но в атаке будет вся надежда на Мане и Фирмино.
Брулин
Брулин
   117 / 893
вчера в 17:49
Журналист Сульшеру: у вас есть какая-то тактика который вы будете придерживаться?
Сульшер: да ,у нас есть какая-то тактика ,которой мы будем придерживаться!
cska plus
cska plus
   4 / 893
вчера в 17:44
Да, страшно представить результат.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   514 / 893
вчера в 17:42
Должны выносить муму
allemz
allemz
   14 / 893
вчера в 17:39
Говорили, что ДДХ и Погбун не смогут помочь команде. Первый всё-таки решился выйти на поле, а негр оказался ссыкуном и куском мрази))
sihafazatron
sihafazatron
   20 / 893
вчера в 17:38
салаха берегут для более сильного соперника)
Hoyar
Hoyar
   152 / 893
вчера в 17:38
Жалко Салаха не будет..
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