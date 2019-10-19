ЦСКА опубликовал заявку на матч с «Уфой»

Пресс-служба ЦСКА назвала состав команды на выездной матч 13-го тура РПЛ против «Уфы».
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев, Наир Тикнизян, Седрик Гогуа, Георгий Щенников.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.
Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.
Также ранее гендиректор «Уфы» сообщил, что все футболисты готовятся к матчу с ЦСКА в общей группе.