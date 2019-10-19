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ЦСКА опубликовал заявку на матч с «Уфой»

сегодня, 18:13
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 14:00 Не начался

Пресс-служба ЦСКА назвала состав команды на выездной матч 13-го тура РПЛ против «Уфы».

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев, Наир Тикнизян, Седрик Гогуа, Георгий Щенников.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

Также ранее гендиректор «Уфы» сообщил, что все футболисты готовятся к матчу с ЦСКА в общей группе.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   383 / 842
сегодня в 19:10
Победы Армии!
VIPded
VIPded
   39 / 842
сегодня в 18:50
Удачи ЦСКА!!!
drug01
drug01
   107 / 842
сегодня в 18:50
Нужно хорошо постараться !!!!!
Армейская душа
Армейская душа
   48 / 842
сегодня в 18:44
Удачи армейцам!
cska59
cska59
   571 / 842
сегодня в 18:44
Удачи любимому клубу!!!Радует,что после травм ребята возвращаются в состав .
cska plus
cska plus
   2 / 842
сегодня в 18:36
Удачи армейцам!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   97 / 842
сегодня в 18:29
Состав вполне прогнозируемый, только без травм ( заколебали) удачи парням.
Сергей Шабцов
Сергей Шабцов
   562 / 842
сегодня в 18:18
есть все шансы взять три очка)
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