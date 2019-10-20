ГлавнаяНовости

Влашич и Чалов - в основе ЦСКА на матч с «Уфой»

сегодня, 12:49
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА14:00 Не начался

«Уфа» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Терентьев, Табидзе, Неделчару, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк, Вомбергар.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Ранее команды показали комплекты форм на эту встречу. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Соболев - на острие «Крыльев Советов» на матч с «Оренбургом»
Сегодня, 10:14 Комментарии5
Йович - на фланге атаки «Реала» в матче против «Мальорки»
Вчера, 21:16 Комментарии2
ЦСКА опубликовал заявку на матч с «Уфой»
Вчера, 18:13 Комментарии11
«Зенит» - «Ростов»: Дзюба выйдет в стартовом составе
Вчера, 17:56 Комментарии7
Шюррле - в основе «Спартака» на матч с «Рубином»
Вчера, 15:21 Комментарии18
Пиоли даст Сусо еще один шанс проявить себя
Вчера, 13:57 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
МКС
МКС
   114 / 878
сегодня в 13:37
Это не тот ли позорный состав

Который так феерично играл с Лудогорцем?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   60 / 878
сегодня в 13:35
Хотелось бы посмотреть игру Конька Горбунка ( Лукаса Сантоса).
Великий А. Тарасов так назвал молодого В. Харламова. Припомнилось.
Удачи парням !
cska plus
cska plus
   2 / 878
сегодня в 13:26
Удачи великому армейскому клубу!
SHMEL
SHMEL
   71 / 878
сегодня в 12:59
Лучше бы написали,что молодой Карпов в основе,а то что Влашич с Чаловым выйдут и так сомнений не возикало.
cska59
cska59
   576 / 878
сегодня в 12:55
Все-таки Карпов,я вот гадал,кто выйдет в защите-Гогуа, Шарлия или Щенников.Магнуссон с Дивеевым -само собой.Удачи нам и без травм .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100