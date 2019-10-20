Влашич и Чалов - в основе ЦСКА на матч с «Уфой»

«Уфа» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Терентьев, Табидзе, Неделчару, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк, Вомбергар.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Ранее команды показали комплекты форм на эту встречу.
Который так феерично играл с Лудогорцем?
Который так феерично играл с Лудогорцем?
Великий А. Тарасов так назвал молодого В. Харламова. Припомнилось.
Удачи парням !
Великий А. Тарасов так назвал молодого В. Харламова. Припомнилось.
Удачи парням !