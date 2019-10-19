Йович - на фланге атаки «Реала» в матче против «Мальорки»

Стали известны стартовые составы команд на матч 9-го тура Примеры между «Мальоркой» и «Реалом». В матче примет участие талантливый новичок «сливочных» Лука Йович.
«Мальорка»: Рейна, Састре, Вальент, Раильо, Гамес, Фебас, И. Баба, Севилья, Д. Родригес, Будимир, Лаго;
Запасные: Фабри, Педраса, Кампос, Агбеньену, Пратс, Трайковски, Кубо;
«Реал»: Куртуа, Одриосола, Милитао, Рамос, Марсело, Х. Родригес, Каземиро, Иско, Йович, Бензема, Винисиус;
Запасные: Ареола, Варан, Вальверде, Б. Диас, Менди, М. Диас, Родриго.
Ранее в этом же туре «Атлетико» и «Валенсия» разошлись ничьей.