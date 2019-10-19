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Йович - на фланге атаки «Реала» в матче против «Мальорки»

сегодня, 21:16
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч идет

Стали известны стартовые составы команд на матч 9-го тура Примеры между «Мальоркой» и «Реалом». В матче примет участие талантливый новичок «сливочных» Лука Йович.

«Мальорка»: Рейна, Састре, Вальент, Раильо, Гамес, Фебас, И. Баба, Севилья, Д. Родригес, Будимир, Лаго;

Запасные: Фабри, Педраса, Кампос, Агбеньену, Пратс, Трайковски, Кубо;

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Милитао, Рамос, Марсело, Х. Родригес, Каземиро, Иско, Йович, Бензема, Винисиус;

Запасные: Ареола, Варан, Вальверде, Б. Диас, Менди, М. Диас, Родриго.

Ранее в этом же туре «Атлетико» и «Валенсия» разошлись ничьей.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
   244 / 872
сегодня в 21:44
Жаль Кубик в кубе, ой, в запасе.
Сантус
Сантус
   78 / 872
сегодня в 21:33
Кроос вроде уже оклемался...и где?
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