Йович - на фланге атаки «Реала» в матче против «Мальорки»

сегодня, 21:16

Стали известны стартовые составы команд на матч 9-го тура Примеры между «Мальоркой» и «Реалом». В матче примет участие талантливый новичок «сливочных» .

«Мальорка»: Рейна, Састре, Вальент, Раильо, Гамес, Фебас, И. Баба, Севилья, Д. Родригес, Будимир, Лаго;

Запасные: Фабри, Педраса, Кампос, Агбеньену, Пратс, Трайковски, Кубо;

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Милитао, Рамос, Марсело, Х. Родригес, Каземиро, Иско, Йович, Бензема, Винисиус;

Запасные: Ареола, Варан, Вальверде, Б. Диас, Менди, М. Диас, Родриго.



Ранее в этом же туре «Атлетико» и «Валенсия» разошлись ничьей.