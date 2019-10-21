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Сарри: «„Локомотив“ выступает лучше, чем от него ожидали»

вчера, 16:40
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». 

Мы будем играть против сильной команды. Они проводят хороший сезон и выступают лучше, чем от них ожидали. Сейчас мы создаем больше моментов, чем в начале сезона, но недостаточно остроты. Думаю, «Юве» движется в правильном направлении, просто надо поработать над реализацией.

Не думаю, что Рэмзи завтра сможет сыграть. Он много работает, чтобы справиться с мышечной усталостью. Данило выглядит неплохо, но я не думаю, что его хватит на 90 минут.

Роналду обладает исключительным характером. Он умеет ставить перед собой личные цели, которые идут на пользу команде.

 Также ранее о предстоящем матче порассуждал экс-игрок «Локо» Динияр Билялетдинов.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785 ответил nikoladolgov
   114 / 891
вчера в 23:44
У Газпрома не только караси есть ручные, но и всякие эвребе 01 мая 2008, четверг. 20:30 МСК 1/2 финала. 2-й матч Зенит Зенит Санкт-Петербург, Россия Окончен 4 : 0 Бавария Бавария Мюнхен, Германия Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), 21 500 зрителей (99 % при вместимости 21 750) Главный судья: Том Хеннинг Эвребе (Осло, Норвегия)
проплаченная победа спартак-Севилья 5-1 к примеру,
NYJ
NYJ
   459 / 891
вчера в 23:20
Даже ничего загадывать не хочется
Медив
Медив
   396 / 891
вчера в 22:12
Вот, битва Сарри и Семина, наглядное доказательство тому, что алкоголь и курение не вредят организму
ЮЗИК
ЮЗИК
   224 / 891
вчера в 21:38
Этих в выскочек надо обыграть
pomor45
pomor45
   119 / 891
вчера в 20:12
Речь о сопернике ЛОКО, а толк о Зените.
mihaluch
mihaluch
   36 / 891
вчера в 19:43
Способности Локо сильно завышают.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   250 / 891
вчера в 19:19
Ювентус выиграет.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответил fanliverpoolfan 2
   796 / 891
вчера в 19:06
Глорище как ты портит имидж Ливерпуля.
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 891
вчера в 18:51
Да, Локо идет заслуженно на первом месте в турнирной таблице РПЛ! Все у подопечных Юрия Палыча получается пока хорошо.
AMaaa_777
AMaaa_777
   71 / 891
вчера в 18:43
Хех, матч с турками так не жду, как Локо Юве)
Против_всех
Против_всех
   319 / 891
вчера в 18:28
За Локо чет спокойно, а паредасятам в среду немцы накидают
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
   9 / 891
вчера в 18:22
Ага, потому что это был мегазабавный момент)) поэтому так и написал. Ведь перебивать левейший пеналь до верного могут только в рпл))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил nikoladolgov
   9 / 891
вчера в 18:20
Спасибо, не знал))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил 25процентный клоун
   15 / 891
вчера в 18:07
Ты и перебивания тоже считаешь?
nikoladolgov
nikoladolgov ответил 25процентный клоун
   99 / 891
вчера в 18:04
Газпром пускается издевается над ростовыми с помощью ручных карасей
У Газпрома не только караси есть ручные, но и всякие эвребе


01 мая 2008, четверг. 20:30 МСК
1/2 финала. 2-й матч
Зенит
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 0
Бавария
Бавария
Мюнхен, Германия
Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), 21 500 зрителей (99 % при вместимости 21 750)
Главный судья: Том Хеннинг Эвребе (Осло, Норвегия)
Indian
Indian
   668 / 891
вчера в 18:04
Локомотив развалит Ювентус
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Лакшери
   99 / 891
вчера в 17:55
Ювентус можно наказывать спокойно. На самом деле сейчас наверное только Бавария и несколько клубов из АПЛ являются серьёзной угрозой, остальных можно разделывать, как Локомотиву так и Зениту. Мы по силе ничем не уступаем ни одной команде из Италии, Испании.
А чем тебе не нравится Бавария ?
Она же легко продается за деньги Газпрома

2008. «Зенит» - «Бавария» 4:0. Купленная победа? Проплаченный триумф в Кубке УЕФА?
nikoladolgov
nikoladolgov
   99 / 891
вчера в 17:47
Что то комментария Семина не слышно о Сарри и Роналду типа припоминаю старика Сарри.
Лакшери
Лакшери
   204 / 891
вчера в 17:40
Ювентус можно наказывать спокойно. На самом деле сейчас наверное только Бавария и несколько клубов из АПЛ являются серьёзной угрозой, остальных можно разделывать, как Локомотиву так и Зениту. Мы по силе ничем не уступаем ни одной команде из Италии, Испании.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 773sergeytank
   9 / 891
вчера в 17:31
Газпром пускается издевается над ростовыми с помощью ручных карасей
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Klaksvikar Itrottarselag
   9 / 891
вчера в 17:30
Так говорили ровно до трёх очков Локо, а в итоге матрасы еле отскочили
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
   9 / 891
вчера в 17:29
Рекорсмен по пенальти дзюналду, три раза в выходные бил после двух симуляций
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 891
вчера в 17:27
Главное без Смолова, удачи
амурец
амурец
   127 / 891
вчера в 17:24
Локо удачи, почему бы мне попробовать обыграть даже Ювентус
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   177 / 891
вчера в 17:20
Бог в помошь локо,судьям в кабинете уже объяснили как войти в зал славы договорентуса.
nikoladolgov
nikoladolgov
   99 / 891
вчера в 17:17
Сарри не Семин, уже боится.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   13 / 891
вчера в 17:16
Против Юве никаких шансов у паровоза.
drug01
drug01
   79 / 891
вчера в 17:15
Роль Семина велика!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 891
вчера в 17:13
А Пеналдукочегарам уже забивал, нет? А то жди пенки для нового рекорда гения...
Lazurny
Lazurny
   27 / 891
вчера в 17:12
Сказал ради приличия.
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