Сарри: «„Локомотив“ выступает лучше, чем от него ожидали»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Мы будем играть против сильной команды. Они проводят хороший сезон и выступают лучше, чем от них ожидали. Сейчас мы создаем больше моментов, чем в начале сезона, но недостаточно остроты. Думаю, «Юве» движется в правильном направлении, просто надо поработать над реализацией.
Не думаю, что Рэмзи завтра сможет сыграть. Он много работает, чтобы справиться с мышечной усталостью. Данило выглядит неплохо, но я не думаю, что его хватит на 90 минут.
Роналду обладает исключительным характером. Он умеет ставить перед собой личные цели, которые идут на пользу команде.
Также ранее о предстоящем матче порассуждал экс-игрок «Локо» Динияр Билялетдинов.
01 мая 2008, четверг. 20:30 МСК
1/2 финала. 2-й матч
Зенит
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 0
Бавария
Бавария
Мюнхен, Германия
Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), 21 500 зрителей (99 % при вместимости 21 750)
Главный судья: Том Хеннинг Эвребе (Осло, Норвегия)
01 мая 2008, четверг. 20:30 МСК
1/2 финала. 2-й матч
Зенит
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 0
Бавария
Бавария
Мюнхен, Германия
Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), 21 500 зрителей (99 % при вместимости 21 750)
Главный судья: Том Хеннинг Эвребе (Осло, Норвегия)
Она же легко продается за деньги Газпрома
2008. «Зенит» - «Бавария» 4:0. Купленная победа? Проплаченный триумф в Кубке УЕФА?
Она же легко продается за деньги Газпрома
2008. «Зенит» - «Бавария» 4:0. Купленная победа? Проплаченный триумф в Кубке УЕФА?