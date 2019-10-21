Сарри: «„Локомотив“ выступает лучше, чем от него ожидали»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Мы будем играть против сильной команды. Они проводят хороший сезон и выступают лучше, чем от них ожидали. Сейчас мы создаем больше моментов, чем в начале сезона, но недостаточно остроты. Думаю, «Юве» движется в правильном направлении, просто надо поработать над реализацией.

Не думаю, что Рэмзи завтра сможет сыграть. Он много работает, чтобы справиться с мышечной усталостью. Данило выглядит неплохо, но я не думаю, что его хватит на 90 минут.

Роналду обладает исключительным характером. Он умеет ставить перед собой личные цели, которые идут на пользу команде.