Премьера «Спартака» Тедеско: без голов, но с идеями

сегодня, 19:33

В дебютном матче Доменико Тедеско «Спартак» сыграл 0:0 с «Рубином». «Соккер.ру» анализирует первые решения немецкого тренера у руля «красно-белых».

Для начала следует обратить внимание на слова Тедеско перед матчем с «Рубином». Доменико дал понять, что потребуется время, чтобы привести «Спартак» в надлежащий вид с точки зрения тактики:

Безусловно, тактика важна в каждой игре. Это неотъемлемая часть футбола. Но на этой неделе у нас не было времени, чтобы отработать взаимодействия: я провел только пять тренировок, всего лишь на двух из них команда была в полном составе с вернувшими в строй травмированными игроками и сборниками. Сегодня на первое место выходит отношение ребят к игре, самоотдача, интенсивность, эмоции.

Вполне логичное заявление, но, как мы увидим, Тедеско все-таки значительно встряхнул игру своей команды, многих футболистов вырвал из зоны тактического комфорта, так что тактика в игре «Спартака» точно присутствовала.

Состав

Что касается выбора состава, то Тедеско обошелся без грандиозных сюрпризов. Мы предполагали, что Жиго сыграет с первых минут и примерит капитанскую повязку. Не удивил выход Умярова в центре поля, учитывая, что не может играть Зобнин. Тиль, Шюррле, Крал, Бакаев — присутствие этих парней в составе точно не должно удивлять, разве что выход с первых минут Мельгарехо стал небольшим сюрпризом. Предыдущий тренер вообще вслух объявлял о желании расстаться с парагвайцем, а Тедеско на неделе упомянул Лоренцо в контексте того, что он может сыграть на левом фланге обороны вместо Айртона. Против «Рубина» Мельгарехо вышел в атаке, отыграл весь матч и был одним из самых ярких футболистов на поле.

Эмоции, самоотдача, интенсивность

Что касается самоотдачи, футболисты «Спартака» отработали профессионально, но эмоций хватило не всем, а интенсивно команда заиграла только в последней четверти матча. Тедеско не волшебник, ему понадобится время, чтобы снова зажечь глаза своих игроков, утонувших в печали и безысходности. Пять поражений подряд — не шутки. Главными разочарованиями стали Андре Шюррле и Гус Тиль. Чемпион мира и самый дорогой новичок в истории «Спартака» провели матч, как рыбы, выброшенные на лед: вроде бы дергались, пытались вырваться из сетей, но все как-то бессмысленно, конвульсивно.

Про Тиля неласково высказался Сергей Кузнецов после проигранной игре в Краснодаре, где экс-помощник Олега Кононова выпустил голландца на замену. Там тренеру-временщику тоже не понравился фон, на котором сыграл Гус. Приезд Тедеско сходу ничего не изменил. Вероятно, Тиль и Шюррле взгрустнули из-за того, куда попали, результаты и уровень игры «Спартака» из подкосили морально, одна из задач Тедеско — вернуть футболистам веру в проект, глобальную мотивацию. Зато очень приятное впечатление оставил Мирзов. Резиуан — протеже Кононова, но против «Рубина» он провел лучший свой отрезок в «Спартаке»: и дриблинг был к месту, и до ударов доводил, и партнеров видел.

Тактика и стратегия

Доменико Тедеско в своем первом матче в Москве обещал сыграть на результат и не обманул. Это была игра, в которой «Спартак» плясал от печки и во главу угла поставил понятную цель: достижение положительного результата. И, в принципе, эта цель достигнута, ведь москвичи не проиграли впервые за шесть матчей РПЛ , а оставили свои ворота в неприкосновенности впервые за 14 матчей. «Спартак» осознанно отдал «Рубину» мяч и инициативу, чего можно было ожидать. Так, «Шальке» в дебютном матче Тедеско 75% игрового времени провел на своей половине поля, но выиграл 2:0 у «РБ Лейпцига», забив в двух пружинных контратаках.

Такой сценарий вполне мог реализоваться и в игре «Спартак» - «Рубин», но первый тайм москвичам явно не удался, с чем согласился Тедеско. Прессинг не работал, из-за чего «красно-белые» прижимались к воротам, но в атаку распрямлялись неохотно и неопасно. Эффективнее «Спартак» стал действовать в рамках выбранной тренером стратегической колеи после перерыва, особенно с появлением на поле Мирзова и Понсе, которые оказались лучше готовыми к такой модели, нежели инертные в этот вечер Шюррле и Тиль.

Что касается тактики, то здесь Тедеско удивил и соперников, и своих футболистов. Доменико нарисовал ассиметричную и сложную схему, в которой особый интерес вызвала позиция Бакаева, которого привычно видеть на месте правого вингера. У Тедеско Зелимхан дополнял пару центральных полузащитников Умяров — Крал при обороне, а при атаке уходил на знакомый правый фланг. Левую бровку при этом закрывали Айртон и смещавшийся туда Шюррле. В зеркальной позиции с немцем действовал Мельгарехо, а между ними в роли блуждающего центрального форварда играл Тиль.

Итоги

Из позитива для «Спартака» - отсутствие пропущенных голов впервые за два месяца и тот факт, что «красно-белые» сумели прибавить по ходу матча. Негатив: не удалось забить, а также состояние отдельных футболистов, в том числе потенциальных лидеров — Шюррле и Тиля. Глобальные выводы из одной игры делать глупо, Тедеско продолжит знакомство и поиски в ближайшие недели. Вот что он сам думает о дебютном матче у руля «Спартака»: