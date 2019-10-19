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Григорян: «Пришло время прийти в „Тамбов“ более удачливому тренеру»

сегодня, 17:34
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

53-летний специалист Александр Григорян прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера «Тамбова».

В целом за мое пребывание в «Тамбове» накопилось несколько матчей, где там не повезло, там не повезло. Я как тренер, который в мужском футболе добился не больших результатов. Я умею различать, что такое везение и невезение. Самый главный аргумент — если тренер чувствует, что есть вот такой момент и он начинает в нем сомневаться, он должен уйти в отставку. Для меня это совершенно очевидно. Почему? В другом виде спорта, например, в женском футболе, был период, когда я не проигрывал три года. Я умею различать моменты, когда везет и когда не везет. Я не хочу гадать, что к чему. Думаю, что наступило время прийти более удачливому тренеру, за которым сегодня, а не вчера, по пятам ходит удача. Имейте в виду, что удача — тоже часть мастерства тренера. Возможно, приходящая и уходящая.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   81 / 837
сегодня в 17:50
Сань, да у нее со скоростью проблемы, у удачи этой, а ты как метеор. Только пришел в какой-то клуб, удача тебя уже почти догнала, а тут бац... , тебя опять коленкой под зад ! Вот так она и гоняет за тобой, зараза, все догнать никак не может. Попробуй продержаться где-нибудь годика три- четыре,глядишь, вам и свезет. И тебе , и удаче. И будет вам счастье !
drug01
drug01
   101 / 837
сегодня в 17:50
Спасибо сам понял,!!
cska plus
cska plus
   2 / 837
сегодня в 17:46
Это надо было сделать до перерыва на игры сборной.
SHMEL
SHMEL
   69 / 837
сегодня в 17:38
Давно пора было уйти.
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