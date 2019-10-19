Григорян: «Пришло время прийти в „Тамбов“ более удачливому тренеру»

53-летний специалист прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера «Тамбова».

В целом за мое пребывание в «Тамбове» накопилось несколько матчей, где там не повезло, там не повезло. Я как тренер, который в мужском футболе добился не больших результатов. Я умею различать, что такое везение и невезение. Самый главный аргумент — если тренер чувствует, что есть вот такой момент и он начинает в нем сомневаться, он должен уйти в отставку. Для меня это совершенно очевидно. Почему? В другом виде спорта, например, в женском футболе, был период, когда я не проигрывал три года. Я умею различать моменты, когда везет и когда не везет. Я не хочу гадать, что к чему. Думаю, что наступило время прийти более удачливому тренеру, за которым сегодня, а не вчера, по пятам ходит удача. Имейте в виду, что удача — тоже часть мастерства тренера. Возможно, приходящая и уходящая.