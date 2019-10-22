Алиссон: «Клопп побежал через всё поле и обнял меня. Удивительный момент»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал о главном тренер своей команды .

Клопп очень аутентичный тренер. Он знает, когда нужно подбадривать игроков, а когда нужно жестко поставить на место. Он отличный мотиватор. Его празднования также помогают вам снять напряжение. Например, после нашей победы над «Эвертоном» он побежал через всё поле и обнял меня. Это был удивительный момент.