Алиссон: «Клопп побежал через всё поле и обнял меня. Удивительный момент»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал о главном тренер своей команды Юргене Клоппе.
Клопп очень аутентичный тренер. Он знает, когда нужно подбадривать игроков, а когда нужно жестко поставить на место. Он отличный мотиватор. Его празднования также помогают вам снять напряжение. Например, после нашей победы над «Эвертоном» он побежал через всё поле и обнял меня. Это был удивительный момент.
Ранее Алиссон прокомментировал свое попадание в список претендентов на новую награду «Трофей Яшина».
Потому что, несмотря на то, что слово "аутентичный" в русском языке есть, оно используется в значении "подлинный", "заверенный" и т.п. в первую очередь.
Потому что, несмотря на то, что слово "аутентичный" в русском языке есть, оно используется в значении "подлинный", "заверенный" и т.п. в первую очередь.