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Алиссон: «Клопп побежал через всё поле и обнял меня. Удивительный момент»

сегодня, 11:25

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал о главном тренер своей команды Юргене Клоппе

Клопп очень аутентичный тренер. Он знает, когда нужно подбадривать игроков, а когда нужно жестко поставить на место. Он отличный мотиватор. Его празднования также помогают вам снять напряжение. Например, после нашей победы над «Эвертоном» он побежал через всё поле и обнял меня. Это был удивительный момент.

Ранее Алиссон прокомментировал свое попадание в список претендентов на новую награду «Трофей Яшина».

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Все комментарии
L.F.C.
L.F.C. ответил Так Себе Аналитик
   49 / 857
сегодня в 11:47
Сейчас твой коммент аннигилируют))
L.F.C.
L.F.C. ответил Виталик ManUtd Rus
   49 / 857
сегодня в 11:45
Это каминг аут? Хахаха, смело!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 857
сегодня в 11:39
В данном случае слово "аутентичный" лучше было бы заменить на "настоящий" или "истинный".

Потому что, несмотря на то, что слово "аутентичный" в русском языке есть, оно используется в значении "подлинный", "заверенный" и т.п. в первую очередь.
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