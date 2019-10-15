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Лапочкин рассудит «Спартак» и «Рубин»

сегодня, 00:13

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура РПЛ.

18 октября

«Ахмат» - «Локомотив»: судья - Станислав Васильев (Ижевск).

19 октября

«Тамбов» - «Урал»: судья - Игорь Панин (Дмитров); 

«Спартак» - «Рубин»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

«Зенит» - «Ростов»: судья - Сергей Карасев (Москва);

20 октября

«Оренбург» - «Крылья Советов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); 

«Уфа» - ЦСКА: судья - Николай Волошин (Смоленск); 

«Арсенал» - «Сочи»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); 

«Динамо» - «Краснодар»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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Питер Ман
Питер Ман
   101 / 798
сегодня в 00:16
Лапочкин: «Я регулярно работаю на матчах любимого клуба»
Питер Ман
Питер Ман
   101 / 798
сегодня в 00:16
Лапочкин: «Я регулярно работаю на матчах любимого клуба»
sihafazatron
sihafazatron
   27 / 798
сегодня в 00:15
Федун работает даже когда остальные отдыхают))
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