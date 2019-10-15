Лапочкин рассудит «Спартак» и «Рубин»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура РПЛ.
18 октября
«Ахмат» - «Локомотив»: судья - Станислав Васильев (Ижевск).
19 октября
«Тамбов» - «Урал»: судья - Игорь Панин (Дмитров);
«Спартак» - «Рубин»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
«Зенит» - «Ростов»: судья - Сергей Карасев (Москва);
20 октября
«Оренбург» - «Крылья Советов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург);
«Уфа» - ЦСКА: судья - Николай Волошин (Смоленск);
«Арсенал» - «Сочи»: судья - Виталий Мешков (Дмитров);
«Динамо» - «Краснодар»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород).