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Родри получил травму в матче с «Аталантой»

вчера, 22:46
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». Футболист в одном из игровых эпизодов дёрнул мышцу задней поверхности бедра. Вместо него на поле вышел Джон Стоунз.

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Все комментарии
azures
azures
сегодня в 08:48
Здоровья Родри!
Педро тарасовский
Педро тарасовский
сегодня в 04:37
Здоровья!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 23:04
Здоровья
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:01
Здоровья.
allemz
allemz
вчера в 22:54
Срочно найти убежище мерсисайдских колдунов и сравнять с землей!
Родри здоровья!
Не везет вообще, одни травмы в этом сезоне((
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:51
Очень плохо(( здоровья
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