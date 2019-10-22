Родри получил травму в матче с «Аталантой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». Футболист в одном из игровых эпизодов дёрнул мышцу задней поверхности бедра. Вместо него на поле вышел Джон Стоунз.
|Манчестер Сити5 : 1Аталанта
|Матч завершен
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». Футболист в одном из игровых эпизодов дёрнул мышцу задней поверхности бедра. Вместо него на поле вышел Джон Стоунз.
Родри здоровья!
Не везет вообще, одни травмы в этом сезоне((
Родри здоровья!
Не везет вообще, одни травмы в этом сезоне((