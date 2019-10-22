«Бавария» победила «Олимпиакос» в результативной встрече

«Бавария» обыграла «Олимпиакос» в матче третьего тура группового этапа ЛЧ. Мюнхенцы набрали девять очков и лидируют в группе B. «Олимпиакос» занимает четвертое место, набрав один балл.
«Олимпиакос» - «Бавария» 2:3 (1:1)
Голы: Эль-Араби 23, Гильерме 79 - Левандовски 34, Левандовски 62, Толиссо 75
«Олимпиакос»: Жозе Са, Эльабделлауи, Семеду, Мерия, Цимикас, Гильерме, Кастело Поденсе, Бухалакис (Ловера 69), Камара (Ранджелович 88), Масурас (Герреро 78), Эль-Араби
Главный тренер: Мартинш Педру.
«Бавария»: Нойер, Киммих, Павар, Люка Эрнандес (Боатенг 59), Алаба, Алькантара, Мартинес (Толиссо 46), Мюллер (Перишич 86), Коутиньо, Гнабри, Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Алькантара 50, Нойер 71, Семеду 73, Эль-Араби 89
В параллельном матче квартета B «Тоттенхэм» уверенно победил «Црвену Звезду».