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«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо»

вчера, 21:47
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

«Шахтера» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В активе у «Шахтера» и «Динамо» по четыре очка, команды занимают второе и третье места соответственно.

«Шахтер» - «Динамо» 2:2 (1:1)
Голы: Коноплянка 16, Кордейро дос Сантос 75 - Ольмо 25, Оршич 60 (пенальти)

«Шахтер»: Пятов, Болбат (Кордейро дос Сантос 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко , Патрик, Марлос (Коваленко 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон 66), Мораес
Главный тренер: Каштро Луиш.

«Динамо»: Ливакович, Стоянович, Теофил-Катерин, Дилавер, Перич, Леовац, Ольмо, Адеми (Гояк 68), Моро, Оршич (Иванушец 90), Гавранович (Петкович 62)
Главный тренер: Бьелица Ненад.

Предупреждения: Стоянович 7, Перич 23, Патрик 40, Пятов 58, Болбат 59, Дилавер 63, Адеми 64

В прошлом туре «Шахтер» одержал победу над «Аталантой».

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Все комментарии
СаняШумок
СаняШумок
   179 / 837
сегодня в 10:11
Загреб явно не в роли аутсайдера решил выступить
cska plus
cska plus
   4 / 837
сегодня в 08:02
Слабенько выглядят хохлы.
Убойнейший футбол
Убойнейший футбол
сегодня в 00:04
69, ну шо за херня, опять шо ли ЛЕ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 837
вчера в 23:55
Отскочили...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил ст_прапорщик
   254 / 837
вчера в 23:07
Видать, сегодня не их день, бывает...
Валерик, ты ли это??? А ну-ка, давай, запусти свой запилинный знаменитый ролик!
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Сантус
   78 / 837
вчера в 23:05
Кроты отскочили.Не понял что они хотели на поле.Похоже Ахметка полностью утратил интерес к своей цацке...
Видать, сегодня не их день, бывает...
OLESOCC
OLESOCC
   426 / 837
вчера в 23:01
Что ж так плохо, Шахтер!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Объективное мнение
   254 / 837
вчера в 23:01
Молодцы загреб так им этим сало любителям
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       99 / 837
    вчера в 22:50
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
         116 / 837
      вчера в 22:36
      Я ставил на победу Шахтера подвели
      RUPRICHT
      RUPRICHT
         502 / 837
      вчера в 22:32
      НЕ ОЖИДАЛ Я ТАКОГО МАТЧА!!!!РАСЧИТЫВАЛ ЧТО ШАХТЕР ОДОЛЕЕТ ДИНАМО!!??
      Бабушка Маня
      Бабушка Маня
         458 / 837
      вчера в 22:29
      Эх, Шахтер...
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответил Князь сажал врагов на посох
         254 / 837
      вчера в 22:26
      Я вас приветствую. Нет не раздражает. Банально не успевает, он при виде моего посоха сразу на лыжи становится. Аха-ха)
      Ахахахаха!!!!!!! Спасибо, Государь!!!!!!!
      EAGinLE
      EAGinLE
         83 / 837
      вчера в 22:25
      Как же так Шахтер .
      112910415
      112910415
         29 / 837
      вчера в 22:22
      не круто
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
         379 / 837
      вчера в 22:17
      Пятов-дзюдоист запорол три очка.
      10 Seconds to Mars
      10 Seconds to Mars
         291 / 837
      вчера в 22:14
      И ведь оборона Шахты это костяк сборной Украины. Вроде лица всё теже, а то что они показывают в сборной и показали сегодня это небо и земля, видимо перепраздновали победу над португалами.
      drug01
      drug01
         91 / 837
      вчера в 22:11
      Счет по игре!!!!
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Napoleon Bonapart
         2 / 837
      вчера в 22:05
      Князь, мое почтение!!! Сейчас ваши с Локо играют. Князь, тебя не раздражает этот гандольер с кривого рога? Я, тока при одном его появлении уже начинаю нервничать.....
      Я вас приветствую.
      Нет не раздражает. Банально не успевает, он при виде моего посоха сразу на лыжи становится. Аха-ха)
      Splurgeloa
      Splurgeloa ответил Князь сажал врагов на посох
         545 / 837
      вчера в 22:01
      Да и слава Богу. Не праздную постсовковый футбол в целом и украинский в частности)
      Я тоже.Я вообще любитель посмотреть шотландское дерби " старой фирмы " Рейнджерс - Селтик.Я просто бывал в Шотландии на футболе в живую.Эти эмоции словами никак не передать.Чемпионат слабый, но когда играют эти две команды, то там творится нечто.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответил Князь сажал врагов на посох
         254 / 837
      вчера в 22:00
      Да и слава Богу. Не праздную постсовковый футбол в целом и украинский в частности)
      Князь, мое почтение!!!
      Сейчас ваши с Локо играют. Князь, тебя не раздражает этот гандольер с кривого рога? Я, тока при одном его появлении уже начинаю нервничать.....
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Splurgeloa
         2 / 837
      вчера в 21:57
      Донецку футбола не видать.Я лично знаю человека из Горловки.Он живет в России, но по нему видно как он её ненавидит.
      Да и слава Богу. Не праздную постсовковый футбол в целом и украинский в частности)
      Splurgeloa
      Splurgeloa ответил Князь сажал врагов на посох
         545 / 837
      вчера в 21:56
      Уже не донецкое) Прониклось вашим менталитетом. Аха-ха)
      Донецку футбола не видать.Я лично знаю человека из Горловки.Он живет в России, но по нему видно как он её ненавидит.
      Сантус
      Сантус
         82 / 837
      вчера в 21:56
      Кроты отскочили.Не понял что они хотели на поле.Похоже Ахметка полностью утратил интерес к своей цацке...
      dimagas2
      dimagas2
         147 / 837
      вчера в 21:54
      По хорошему Загреб даже наигал еще как минимум на гол,Шахта чисто на везении не пропустила 3-й и забила свой второй.Думаю в Загребе победят,уже просто нет чем удивлять все уже Динамо показало:силовая борьба,быстрые контр-атаки и индивидуальная опека вот что они умеют.
      Splurgeloa
      Splurgeloa
         545 / 837
      вчера в 21:54
      Испанец Ольмо вообще красавец.Я даже не знаю почему он сидит в этом хорватском чемпионате.
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил 10 Seconds to Mars
         2 / 837
      вчера в 21:54
      Позорище донецкое. Пятов антигерой матча
      Уже не донецкое)
      Прониклось вашим менталитетом. Аха-ха)
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         2 / 837
      вчера в 21:53
      Знову не здобулы. Загребская Динамо - агент Кремля. Аха-ха)
      cool4back
      cool4back
         808 / 837
      вчера в 21:53
      Пятов - кретин кучерявый!!!
      sihafazatron
      sihafazatron
         13 / 837
      вчера в 21:52
      Шансы на лч есть всех в этой группе, даже у мс)
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