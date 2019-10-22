«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо»

«Шахтера» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В активе у «Шахтера» и «Динамо» по четыре очка, команды занимают второе и третье места соответственно.
«Шахтер» - «Динамо» 2:2 (1:1)
Голы: Коноплянка 16, Кордейро дос Сантос 75 - Ольмо 25, Оршич 60 (пенальти)
«Шахтер»: Пятов, Болбат (Кордейро дос Сантос 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко , Патрик, Марлос (Коваленко 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон 66), Мораес
Главный тренер: Каштро Луиш.
«Динамо»: Ливакович, Стоянович, Теофил-Катерин, Дилавер, Перич, Леовац, Ольмо, Адеми (Гояк 68), Моро, Оршич (Иванушец 90), Гавранович (Петкович 62)
Главный тренер: Бьелица Ненад.
Предупреждения: Стоянович 7, Перич 23, Патрик 40, Пятов 58, Болбат 59, Дилавер 63, Адеми 64
В прошлом туре «Шахтер» одержал победу над «Аталантой».
Нет не раздражает. Банально не успевает, он при виде моего посоха сразу на лыжи становится. Аха-ха)
Нет не раздражает. Банально не успевает, он при виде моего посоха сразу на лыжи становится. Аха-ха)
Сейчас ваши с Локо играют. Князь, тебя не раздражает этот гандольер с кривого рога? Я, тока при одном его появлении уже начинаю нервничать.....
Сейчас ваши с Локо играют. Князь, тебя не раздражает этот гандольер с кривого рога? Я, тока при одном его появлении уже начинаю нервничать.....
Прониклось вашим менталитетом. Аха-ха)
Прониклось вашим менталитетом. Аха-ха)