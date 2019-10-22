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«Атлетико» вырвал победу над «Байером»

вчера, 21:49
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Байер» с минимальным счетом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Матрасники» занимают первое место в турнирной таблице группы D (семь очков). «Байер» находится на четвертом месте, не набрав ни одного балла.  

«Атлетико» - «Байер» 1:0 (0:0)
Гол: Мората 78

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес (Эрмосо 15), Фелипе, Лоди дос Сантос, Эррера, Партей, Коке (Мората 70), Сауль, Диего Коста, Корреа (Лемар 62)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, С. Бендер (Драгович 90+2), Л. Бендер, Демирбай (Аларио 84), Баумгартлингер, Беллараби, Хаверц (Сампайо Фильо 76), Амири, Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Беллараби 38, Коке 54

Для «Атлетико» это вторая победа кряду в группе. Напомним, что в предыдущем туре мадридцы обыграли «Локомотив».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 837
сегодня в 07:58
Локо должны взять третье место у немцев...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   116 / 837
сегодня в 07:53
Поздравляю Атлетико с победой
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 837
сегодня в 07:34
Для Локо - это хороший результат! Но теперь многое будет зависеть , как в Германии сыграют??
ДАША Д
ДАША Д
   358 / 837
сегодня в 06:25
Помощь Локомотиву.
cska plus
cska plus
   4 / 837
сегодня в 05:41
Непростая игра была для матрасников.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   241 / 837
сегодня в 02:05
Прям таки и вырвал...
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   152 / 837
сегодня в 01:16
Получите, фашики!
Молодцы матрасы
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 837
сегодня в 00:01
Мората смеется над болелами Челси вместе с Сарри
viv
viv
   109 / 837
сегодня в 00:00
Все по делу......
Tostao
Tostao
   215 / 837
сегодня в 00:00
Не, ну редакторы, канеШно, те ещё грамотеи. "Вырвал победу над..."!!! )))
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   18 / 837
вчера в 23:04
Отскочили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 837
вчера в 22:51
Очень хорошо для Локо...
Объективное мнение
Объективное мнение
   99 / 837
вчера в 22:50
Симеоне тяжело перестраивает команду
Apsny
Apsny
   604 / 837
вчера в 22:17
Любимый счет).
Colchoneros
Colchoneros
   87 / 837
вчера в 22:03
Браво Атлетико Мадрид!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 837
вчера в 21:59
Байер был лучше, но Морату не зря в Турине учили футбольному ремеслу.
allemz
allemz
   19 / 837
вчера в 21:52
Только одного не пойму, по какой причине этот лысый кусок импотента до сих пор у руля фармацевтов?
sihafazatron
sihafazatron
   13 / 837
вчера в 21:50
Байер играл не хуже атлетов, но испанцы опытнее) лидер группы)
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