«Атлетико» вырвал победу над «Байером»

вчера, 21:49

«Атлетико» обыграл «Байер» с минимальным счетом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Матрасники» занимают первое место в турнирной таблице группы D (семь очков). «Байер» находится на четвертом месте, не набрав ни одного балла.

«Атлетико» - «Байер» 1:0 (0:0)

Гол: Мората 78

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес (Эрмосо 15), Фелипе, Лоди дос Сантос, Эррера, Партей, Коке (Мората 70), Сауль, Диего Коста, Корреа (Лемар 62)

Главный тренер: Симеоне Диего.

«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, С. Бендер (Драгович 90+2), Л. Бендер, Демирбай (Аларио 84), Баумгартлингер, Беллараби, Хаверц (Сампайо Фильо 76), Амири, Фолланд

Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Беллараби 38, Коке 54

Для «Атлетико» это вторая победа кряду в группе. Напомним, что в предыдущем туре мадридцы обыграли «Локомотив».