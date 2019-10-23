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Орлов: «Я как-то посоветовал Смолову брать пример с Левандовски»

вчера, 20:07

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что российские форварды должны брать пример с европейских нападающих.

Чалов не может сам взять мяч и протащить его. Не знаю, возможно. это к нему еще придет. Надо всегда ориентироваться на лучшие европейские образцы. Я же как-то посоветовал Смолову брать пример с Левандовски. Поляк все 90 минут нацелен на гол. А наши форварды нередко играют по настроению...

Значит, они еще не возмужали. Сегодня мало быть талантами. Необходимо еще и пахать. Посмотрите, сколько Суарес бегает без мяча. Или Роналду. Считаю, Семак сейчас уже добился от своих подопечных этого.

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ermak6848
ermak6848
   170 / 859
вчера в 22:08
Мне помнится хорошо когда Геня Орлов пропускал пенки на первенство города Ленинграда.( скажу вам честно - лично не забивал ему голы, играя за команду " Красный выборжец ")
Ваня лучший
Ваня лучший
   50 / 859
вчера в 21:58
А Федя в ответ посоветовал старику брать пример с петросяна
Конь 666
Конь 666
   766 / 859
вчера в 20:48
И конечно он тебя не послушал=)
cska plus
cska plus
   4 / 859
вчера в 20:22
А чё гена не смотрит футбол? Ракицкий размочил счёт в Лейпциге.
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