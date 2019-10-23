Орлов: «Я как-то посоветовал Смолову брать пример с Левандовски»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что российские форварды должны брать пример с европейских нападающих.

Чалов не может сам взять мяч и протащить его. Не знаю, возможно. это к нему еще придет. Надо всегда ориентироваться на лучшие европейские образцы. Я же как-то посоветовал Смолову брать пример с Левандовски. Поляк все 90 минут нацелен на гол. А наши форварды нередко играют по настроению...

Значит, они еще не возмужали. Сегодня мало быть талантами. Необходимо еще и пахать. Посмотрите, сколько Суарес бегает без мяча. Или Роналду. Считаю, Семак сейчас уже добился от своих подопечных этого.