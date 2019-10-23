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Караваев: «После результативных действий настроение улучшается»

сегодня, 16:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал разгромную победу над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Разгром «Ростова» 6:1? Я в «Зените» не так давно, но, кажется, как такового секрета успеха нет. У нас отличное взаимопонимание: все друг другу помогают, отрабатывают и в защите, и в атаке, стараются выкладываться по максимуму. Поэтому сейчас мы лидируем в чемпионате — это здорово и нужно удержать.

В матче с «Ростовом» я забил свой первый гол за «Зенит», и это очень приятно. Но для меня, как защитника, это не самое важное — главное, чтобы команда побеждала. Хотя могу сказать, что после результативных действий настроение улучшается.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 842
сегодня в 17:58
Кто бы сомневался...
Zenit_84
Zenit_84
   112 / 842
сегодня в 17:51
Удачи с Лейпцигом!
Лакшери
Лакшери ответил cska plus
   165 / 842
сегодня в 17:51
Вам тоже повезло что от Ростова 10 не пропустили, хоть он и не Лудагорец
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 17:45
Лейпциг не Ростов да и с дончанами повезло.
Чингачгук
Чингачгук
   95 / 842
сегодня в 17:20
Удачи Зениту!
Питер Ман
Питер Ман
   40 / 842
сегодня в 16:50
Отличное приобретение!
EAGinLE
EAGinLE
   73 / 842
сегодня в 16:44
Много забили , голов больше не будет .
wingback
wingback
   186 / 842
сегодня в 16:42
А если результативные действия при этом отправляют хрюнов в пердив, так вообще эйфория наступает...
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