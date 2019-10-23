Караваев: «После результативных действий настроение улучшается»

Защитник «Зенита» прокомментировал разгромную победу над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура РПЛ .

Разгром «Ростова» 6:1? Я в «Зените» не так давно, но, кажется, как такового секрета успеха нет. У нас отличное взаимопонимание: все друг другу помогают, отрабатывают и в защите, и в атаке, стараются выкладываться по максимуму. Поэтому сейчас мы лидируем в чемпионате — это здорово и нужно удержать.

В матче с «Ростовом» я забил свой первый гол за «Зенит», и это очень приятно. Но для меня, как защитника, это не самое важное — главное, чтобы команда побеждала. Хотя могу сказать, что после результативных действий настроение улучшается.