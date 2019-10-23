Бушуев рассказал о том, как Нагельсманн подходит к тренерской работе

Бывший тренер «Мюнхен 1860» и воспитанник «Зенита» поделился мнением о наставнике «РБ Лейпциг» , с которым они вместе работали в мюнхенском клубе.

Мы с ним периодически общаемся, но из-за высокой загруженности я его сейчас не отвлекаю. В любое удобное время мы с ним встретимся и поговорим о тех накопившихся моментах, которые не обсудили в прошлом.

Огромное внимание Юлиан уделяет тренировочному процессу. Старается делать так, чтобы занятия никогда не повторялись, использует компьютерные программы, видеонарезки. В Германии это считается обыденным.