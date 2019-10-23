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Бушуев рассказал о том, как Нагельсманн подходит к тренерской работе

вчера, 19:58
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Бывший тренер «Мюнхен 1860» и воспитанник «Зенита» Денис Бушуев поделился мнением о наставнике «РБ Лейпциг» Юлиане Нагельсманне, с которым они вместе работали в мюнхенском клубе.

Мы с ним периодически общаемся, но из-за высокой загруженности я его сейчас не отвлекаю. В любое удобное время мы с ним встретимся и поговорим о тех накопившихся моментах, которые не обсудили в прошлом.

Огромное внимание Юлиан уделяет тренировочному процессу. Старается делать так, чтобы занятия никогда не повторялись, использует компьютерные программы, видеонарезки. В Германии это считается обыденным.

Напомним, что накануне Нагельсманн прокомментировал предстоящий матч «Лейпцига» против «Зенита» в третьем туре группового этапа ЛЧ.

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