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Караваев: «„РБ Лейпциг“ силён прежде всего командной игрой»

сегодня, 16:31
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:55 Не начался

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал предстоящий матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Это действительно очень сильная команда. Новый клуб с молодым тренером Нагельсманном, который постоянно навязывает борьбу в чемпионате Германии. Соперник, против которого всем тяжело играть, и не только нам. Тем более что в Лиге чемпионов вообще все соперники мощные. С нашим тренером всё разберём, он подскажет, как правильно сыграть – мы хорошо подготовимся к этой игре.

«РБ Лейпциг» силён прежде всего командной игрой. Быстрые, техничные футболисты — это то, что я могу отметить. Но если нужно кого-то выделить, то это Тимо Вернер. Основной нападающий сборной Германии, лучший бомбардир в «Лейпциге» — в этой Лиге чемпионов он забил уже два мяча. Думаю, это самый опасный футболист соперника.

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cska plus
cska plus
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plusnindimon
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