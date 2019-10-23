Караваев: «„РБ Лейпциг“ силён прежде всего командной игрой»

Защитник «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Это действительно очень сильная команда. Новый клуб с молодым тренером Нагельсманном, который постоянно навязывает борьбу в чемпионате Германии. Соперник, против которого всем тяжело играть, и не только нам. Тем более что в Лиге чемпионов вообще все соперники мощные. С нашим тренером всё разберём, он подскажет, как правильно сыграть – мы хорошо подготовимся к этой игре.

«РБ Лейпциг» силён прежде всего командной игрой. Быстрые, техничные футболисты — это то, что я могу отметить. Но если нужно кого-то выделить, то это Тимо Вернер. Основной нападающий сборной Германии, лучший бомбардир в «Лейпциге» — в этой Лиге чемпионов он забил уже два мяча. Думаю, это самый опасный футболист соперника.