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Обляков: «Не так много знаю о „Ференцвароше“»

вчера, 19:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош19:55 Не начался

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал предстоящую встречу с «Ференцварошем» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы:

Знаю не так много о «Ференцвароше». Сегодня еще разберем их игру, посмотрим с Виктором Михайловичем и тренерским штабом. У них одна победа и одна ничья в Лиге Европы, знаю, что они играли от себя и старались показывать хороший футбол.

В предыдущих играх мы играли на победу, но не всегда получается выиграть, это футбол. 

Готов на 100 процентов. 90 минут проведу спокойно.

 Ранее своим мнением поделился хавбек «Ференцвароша» Игорь Харатин.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   154 / 859
сегодня в 01:21
Ты прогрессировать собираешься? Расти? В прошлом сезоне надежды хоть подавал...а сейчас...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   176 / 859
вчера в 22:27
О Лудогорце похоже вообще ничего не знали.
mangoх12
mangoх12
   7 / 859
вчера в 20:58
Ты дальше своего села мало что знаешь. Твой уровень это команда Урожай .
ДСА
ДСА
   377 / 859
вчера в 20:28
Не дай бог не обыграют.
cska plus
cska plus
   4 / 859
вчера в 20:20
Может в запасе тебя оставить.
STVA 1
STVA 1
   46 / 859
вчера в 19:47
Они тоже мало знают.
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