Обляков: «Не так много знаю о „Ференцвароше“»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал предстоящую встречу с «Ференцварошем» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы:

Знаю не так много о «Ференцвароше». Сегодня еще разберем их игру, посмотрим с Виктором Михайловичем и тренерским штабом. У них одна победа и одна ничья в Лиге Европы, знаю, что они играли от себя и старались показывать хороший футбол.

В предыдущих играх мы играли на победу, но не всегда получается выиграть, это футбол.

Готов на 100 процентов. 90 минут проведу спокойно.