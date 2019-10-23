Гендиректор «Крыльев Советов»: «Расстроены решением КДК по Анюкову»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал дисквалификации главного тренера самарцев и защитника :

Федотов не присутствовал, был по скайпу. Божович извинился, а дальше все согласно регламенту. Апелляцию подавать не будем. У Божовича было несколько эпизодов, а у Федотова был один. Кто будет руководить? Старший тренер Войо Чалов.

Анюков? Здесь мы расстроены. Рассчитывали, что будет только один матч. Но здесь тоже все по регламенту. Мог получить до четырех матчей, тут средне. Но хотелось бы самый минимум, как дали Федотову.