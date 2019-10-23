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Гендиректор «Крыльев Советов»: «Расстроены решением КДК по Анюкову»

вчера, 18:44
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал дисквалификации главного тренера самарцев Миодрага Божовича и защитника Александра Анюкова:

Федотов не присутствовал, был по скайпу. Божович извинился, а дальше все согласно регламенту. Апелляцию подавать не будем. У Божовича было несколько эпизодов, а у Федотова был один. Кто будет руководить? Старший тренер Войо Чалов.

Анюков? Здесь мы расстроены. Рассчитывали, что будет только один матч. Но здесь тоже все по регламенту. Мог получить до четырех матчей, тут средне. Но хотелось бы самый минимум, как дали Федотову.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
   340 / 859
вчера в 20:15
Все хреново....все как то наигранно....
EAGinLE
EAGinLE
   80 / 859
вчера в 19:53
Жестко все .
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 859
вчера в 19:02
Анюков повел себя бомжевски
Землянин
Землянин
   192 / 859
вчера в 18:49
Доигрался, думал пропустит матч с Зенитом, который и так не мог сыграть, ан нет, ха ха ха
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