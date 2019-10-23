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Орлов: «Шомуродов - узбек, но он умнее российских форвардов»

вчера, 19:57

Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил форварда «Ростова» Элдора Шомуродова.

Мне, кстати, Шомуродов очень нравится. Знаете, почему? Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. Пожалуй, с ним по этому показателю может сравниться только один Дзюба. Тот же Соболев действует прямолинейнее. У Шомуродова много хитрых ходов.

Недавно главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему позвонил незнакомый человек и требовал вызвать в сборную Шомуродова, который уже заигран за сборную Узбекистана. 

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Все комментарии
minai
minai
   282 / 859
сегодня в 00:15
Чувак совершенно не дружит с головой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 859
сегодня в 00:06
Лол, Орлов на старости лет в нацики решил записаться?)
Dinamo Москва
Dinamo Москва
   663 / 859
вчера в 22:14
Тупой нацик совсем о---л?
igGA
igGA
   247 / 859
вчера в 22:05
И д и о т.
мяч квадратный
мяч квадратный
   331 / 859
вчера в 21:42
Орлов русский, но он тупее любого узбека.
pioner1987
pioner1987
   538 / 859
вчера в 21:40
одного похвалил, но при этом всю нацию обо76. ну гена ты 56. болелы зеньки по другому не умеют )))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил d_fincher
   388 / 859
вчера в 21:36
А что - узбек обязательно тупее должен быть? Не человек что ли? Что за расизм в Зените? Не первый раз раз замечаю.
Про "расизм в Зените" вообще молчу... Ибо зачем говорить, о чем не знаешь?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил d_fincher
   388 / 859
вчера в 21:33
А что - узбек обязательно тупее должен быть? Не человек что ли? Что за расизм в Зените? Не первый раз раз замечаю.
абсенту стаканчик) и все будут правильные)
serh62
serh62
   698 / 859
вчера в 21:25
вот. Орлова, то он, намного умнее.
ЮЗИК
ЮЗИК
   225 / 859
вчера в 21:12
Всё 8, один Зюба красавчик (потому что играет за Зенит) : в этом весь Орлов
сканер
сканер
   195 / 859
вчера в 20:58
В этом весь ОРЛОВ))))
nautilus163
nautilus163
   606 / 859
вчера в 20:57
По-ходу, что бы реабилитироваться, это он Черчесову позвонил! )))))))
Конь 666
Конь 666
   766 / 859
вчера в 20:50
Ахах)) всех узбеков под***ал
mihaluch
mihaluch
   38 / 859
вчера в 20:49
Ни кому не интересна национальность, лишь бы в футбол играл на уровне. И не надо заострять на этом внимание.
Чингачгук
Чингачгук ответил d_fincher
   96 / 859
вчера в 20:48
А что - узбек обязательно тупее должен быть? Не человек что ли? Что за расизм в Зените? Не первый раз раз замечаю.
А при чем здесь Зенит, если Орлов теперь только за свиней?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   17 / 859
вчера в 20:48
Хорошо, что футбольный интеллект, а то попал бы Орлов на недопонимание.
Знатог
Знатог
   274 / 859
вчера в 20:46
хоть он и узбек но как ни странно, неплохой человек.
Сантус
Сантус ответил Сергеевич вернулся1
   56 / 859
вчера в 20:30
Не представляю, чтобы где-то в Европе сказали:- Он русский, но его футбольный интеллект выше, чем у итальянцев, англичан, испанцев, немцев и т,д Остальные узбеки без интеллекта, что- ли граф?).
В России сопоставление с Европой (особенно в плане культуры)считается ругательными(геи,либерасты и т.д.)) поэтому ,тут это моветон...))А скажут подобное в Европе,Соловьёв,Киселёв и Машка из МИДа быстро поставят их на место...:)
Сантус
Сантус
   56 / 859
вчера в 20:24
Он узбек,но....Тут Генчик вляпывается в расистский скандал.)Узбеки только улицы способны мести?)Старый вроде пер.ун,но за базаром следить не в состоянии....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   130 / 859
вчера в 20:17
Не представляю, чтобы где-то в Европе сказали:- Он русский, но его футбольный интеллект выше, чем у итальянцев, англичан, испанцев, немцев и т,д Остальные узбеки без интеллекта, что- ли граф?).
juchok
juchok
   403 / 859
вчера в 20:16
смолвил, как истинный виражист
d_fincher
d_fincher
   25 / 859
вчера в 20:06
А что - узбек обязательно тупее должен быть? Не человек что ли? Что за расизм в Зените? Не первый раз раз замечаю.
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