Орлов: «Шомуродов - узбек, но он умнее российских форвардов»

Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил форварда «Ростова» .

Мне, кстати, Шомуродов очень нравится. Знаете, почему? Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. Пожалуй, с ним по этому показателю может сравниться только один Дзюба. Тот же Соболев действует прямолинейнее. У Шомуродова много хитрых ходов.