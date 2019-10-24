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Фавр: «„Боруссия“ достойно сыграла с „Интером“»

сегодня, 06:27
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал гостевое поражение от «Интера» (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы играли хорошо. В первом тайме мы выглядели очень солидно. Очень плохо, что мы пропустили тот первый гол. Кроме него всё было нормально. У нас не было большого количества моментов, но играли мы достойно. Мы терпеливо ждали и пресекали их контратаки. У нас был отличный момент, которым мы должны были распорядиться лучше.

Мы ушли на перерыв, уступая в один мяч, затем имели несколько возможностей забить, прежде чем счёт стал 0:2. Мы должны были лучше использовать те моменты. Мы не можем ждать, что у нас будет 10 шансов в матче с такой командой. У нас сложная группа, но всё ещё возможно.

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матос
матос
сегодня в 14:06
достойный бестолковый футбол от Шмелей)
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   245 / 865
сегодня в 12:04
Офигеть, блин. Один опасный момент за тайм - это теперь для команды, которая по идее претендует на что-то серьёзное, называется "достойно"?

"Мы не можем ждать, что у нас будет 10 шансов в матче с такой командой" - а против кого вы в последний раз создавали эти 10 моментов? Против мёртвого Аугсбурга, или против играющего без обороны Байера. А в остальных-то случаях где они? Та игра, которую ты упорно ставишь команде, вообще, как я вижу, не предполагает создания большого количества моментов. Если команде удаётся забить мяч, то во втором тайме обязательно будет игра на удержание. Ага, с регулярно привозящей обороной и абсолютно дырявой и немощной опорной зоной. В прошлом сезоне слили 10 очковый отрыв из-за этого. Фавр гений просто.
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 07:32
Достойно это когда побеждают.
Lazurny
Lazurny
   33 / 865
сегодня в 06:39
Интер с победой!
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