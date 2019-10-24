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Тер Штеген: «Думаю, нам есть что обсудить после матча со „Славией“»

сегодня, 06:15
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген дал комментарий после победы над «Славией» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Мы не продемонстрировали тот уровень, который хотели. К счастью, мы взяли три очка, что, безусловно, важнее всего. Но я думаю, что нам есть о чём поговорить после матча.

— Проблема была в психологии или же в тактике?

— Полагаю, мы просто должны оценивающе взглянуть на себя. Я не буду говорить об этом здесь, потому что это внутреннее дело команды. В первую очередь, я бы хотел обсудить это с теми, кто был на поле.

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