Тер Штеген: «Думаю, нам есть что обсудить после матча со „Славией“»

Голкипер «Барселоны» дал комментарий после победы над «Славией» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Мы не продемонстрировали тот уровень, который хотели. К счастью, мы взяли три очка, что, безусловно, важнее всего. Но я думаю, что нам есть о чём поговорить после матча.

— Проблема была в психологии или же в тактике?

— Полагаю, мы просто должны оценивающе взглянуть на себя. Я не буду говорить об этом здесь, потому что это внутреннее дело команды. В первую очередь, я бы хотел обсудить это с теми, кто был на поле.