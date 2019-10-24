Инсинье: «Конфликт с Анчелотти в прошлом. Я принёс извинения»

Форвард «Наполи» дал комментарий после победы над «Зальцбургом» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я был спокоен, поскольку принял решение тренера [выпустить меня во втором тайме] и понимал, что нам нужно, чтобы каждый внёс свой вклад в эту игру.

То, что было между мной и Анчелотти, уже в прошлом. Я с большим уважением отношусь к нему, а он всегда показывал, что верит в меня, даже если я не играю. Поэтому я чувствовал, что нужен ему.

Ранее у меня было совсем правильное отношение к этому, и я принёс свои извинения.