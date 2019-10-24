Конте: «Схема „Боруссии“ говорит о том, что они нас боялись»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Боруссия» поменяла свою схему, выпустив пять защитников, что говорит о том, что они нас боялись и поменяли свой план на игру.

Мы готовились совершенно к другой игре, но справились. Когда после перерыва Дортмунд поменял схему обратно на 4-2-3-1, мы справились и с этим и взяли игру под свой контроль.

Мы готовились прессинговать в определённых областях поля, но они поменяли свою схему, так что этот план больше не работал. Важнее всего было не терять мяч в центре поля, чтобы они не поймали нас на контратаке.

Мы не фавориты этой группы, но мы должны были побеждать, чтобы остаться в гонке, и мы это сделали.