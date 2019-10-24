Бускетс: «Мы испытывали трудности до самого финального свистка»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал победу над «Славией» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отдельно отметив игру вратаря своей команды .

Мы владели мячом и создавали моменты, но в концовке встречи нам пришлось несладко. Последние несколько минут были сложными, потому что соперник решил идти в атаку большим числом. Мы испытывали трудности до самого финального свистка.

Побеждать всегда хорошо. Мы лидируем с минимальным преимуществом. Впереди у нас домашняя игра, и я надеюсь, что мы сможем победить.

Тер Штеген – это наша страховка. Как правило, быть вратарём «Барселоны» нелегко, потому что соперники не слишком часто идут в атаку, однако у нас сзади есть надёжный страж ворот.