Промес об отменённом голе в ворота «Челси»: «Для таких случаев VAR и ввели»

Полузащитник «Аякса» прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игрок также высказался об отменённом голе в ворота «синих», когда VAR обнаружил, что Промес находился в офсайде.

Мы недостаточно аккуратно обращались с мячом и испытывали сложности в том, чтобы владеть им дольше. Мы создали не слишком много моментов. И, конечно, пропускать такой поздний гол – это очень болезненно.