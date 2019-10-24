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Промес об отменённом голе в ворота «Челси»: «Для таких случаев VAR и ввели»

сегодня, 04:58
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игрок также высказался об отменённом голе в ворота «синих», когда VAR обнаружил, что Промес находился в офсайде.

Мы недостаточно аккуратно обращались с мячом и испытывали сложности в том, чтобы владеть им дольше. Мы создали не слишком много моментов. И, конечно, пропускать такой поздний гол – это очень болезненно.

Что касается отменённого гола, я думал, что выполнил забег в нужную секунду, но для таких случаев и ввели VAR, так что мы должны принять это решение.

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mihaluch
mihaluch
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сегодня в 05:51
Снова VAR победил.
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