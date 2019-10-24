Клопп: «Игра мне не очень понравилась, в отличие от результата»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Генком» (4:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы хорошо начали матч, но слишком часто теряли мяч в простых ситуациях.

Мне не очень понравилась игра, чего не могу сказать об итоговом результате. У нас было два выездных матча, оба из которых были трудными по разным причинам.

Окслейд-Чемберлен забил шикарные голы, но он может играть намного лучше и знает об этом. Его долго не было на поле, и в некоторых моментах ему не хватало энергии, но голы были прекрасны. Это большой шаг вперёд.

Несколько лет назад этот матч мог бы закончиться ничьей и даже поражением, но сейчас всё закончилось хорошо.