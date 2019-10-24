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«Ривер Плейт» сыграет против «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес

сегодня, 08:25
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)5 : 0Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)ГремиоМатч завершен

«Фламенго» разгромил «Гремио» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес. В финале команда сыграет с «Ривер Плейт» (действующим обладателем трофея).

Рио-де-Жанейро, стадион Маракана

«Фламенго» - «Гремио» 5:0 (1:0)
Голы: Б. Энрике 42, Габигол 47, Габигол 56 (пенальти), Мари 67, Кайо 71

«Фламенго»: Алвес, Рафинья, Родриго Кайо, Мари, Филипе Луис, Жерсон (Диего 87), Соуза Арао да Силва, де Барриос Рибейро, Де Арраскаэта (Пирис да Мотта 69), Бруно Энрике (Витиньо 74), Габигол
Главный тренер: Жезуш Жорже.

«Гремио»: Виктор, Миранда, Жеромел, Каннеманн, Кортес Барбоса, де Фрейтас Кастро (да Силва 76), Де Соуза, Мичел, Майкон (Тарделли 63), Эвертон, Андре (Пепе 58)
Главный тренер: Гаучо Ренато.

Предупреждения: Каннеманн 6, Кайо 14, Эвертон 31

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 14:00
Габигол понравился как и весь Фламенго , хороший коллектив Жезуш собрал. Удачи в финале .
STVA 1
STVA 1
   54 / 865
сегодня в 10:37
Финал огонь будет!
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 10:29
На этот раз финал надо провести у нас.
ДАША Д
ДАША Д
   311 / 865
сегодня в 09:28
Ничего в Южной Америке не меняется, главные фавориты одни и те же.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   172 / 865
сегодня в 08:51
Фламенго с Жезусом во главе в кратчайшие сроки набрал мощнейший ход, ну и конечно Габигол в полном порядке.
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