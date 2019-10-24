«Ривер Плейт» сыграет против «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес

«Фламенго» разгромил «Гремио» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес. В финале команда сыграет с «Ривер Плейт» (действующим обладателем трофея).
Рио-де-Жанейро, стадион Маракана
«Фламенго» - «Гремио» 5:0 (1:0)
Голы: Б. Энрике 42, Габигол 47, Габигол 56 (пенальти), Мари 67, Кайо 71
«Фламенго»: Алвес, Рафинья, Родриго Кайо, Мари, Филипе Луис, Жерсон (Диего 87), Соуза Арао да Силва, де Барриос Рибейро, Де Арраскаэта (Пирис да Мотта 69), Бруно Энрике (Витиньо 74), Габигол
Главный тренер: Жезуш Жорже.
«Гремио»: Виктор, Миранда, Жеромел, Каннеманн, Кортес Барбоса, де Фрейтас Кастро (да Силва 76), Де Соуза, Мичел, Майкон (Тарделли 63), Эвертон, Андре (Пепе 58)
Главный тренер: Гаучо Ренато.
Предупреждения: Каннеманн 6, Кайо 14, Эвертон 31