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«Зальцбург» и «Наполи» забили пять голов на двоих

вчера, 23:58
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 3Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» на выезде обыграл «Зальцбург» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Зальцбург» расположился на 3 месте (3 очка), а «Наполи» занимает 1 позицию (7 пунктов). 

«Ред Булл Зальцбург» - «Наполи» 2:3 (1:1)
Голы: Халанд 40 (пенальти), Халанд 72 - Мертенс 17, Мертенс 64, Инсинье 73

«Ред Булл Зальцбург»: Станкович (Коронель 33), Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Юнузович, Мвепу (Койта 89), Дака (Ашимеру 68), Минамино, Хван, Халанд
Главный тренер: Марш Джесс.

«Наполи»: Мерет, Малькуи, Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо, Кальехон (Элмас 80), Аллан, Руис, Зелински, Мертенс (Льоренте 76), Лосано (Инсинье 65)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Лосано 38, Малькуи 39, Халанд 45+2, Льоренте 90

В другом матче игрового дня «Челси» вырвал победу у «Аякса».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   377 / 859
сегодня в 04:49
Боевой матч получился.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 859
сегодня в 00:27
С победой.
EAGinLE
EAGinLE
   80 / 859
сегодня в 00:07
Хороший результат .
SSC1
SSC1
   803 / 859
сегодня в 00:06
харош))) после первого тайма думал что Зальцбург затащит матч судя по игре, не ожидал такого исхода, молодцы... а Зальцбург еще даст прикурить ливеру...
Strikers188
Strikers188
   764 / 859
сегодня в 00:05
19 летний гумункул Халланд в перспективе станет одним из самых результативных напов мира
Nickolai S
Nickolai S
   430 / 859
вчера в 23:59
Не подвели, спасибо. Мертенс 2 гола +пас - божок. Форца Наполи!
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