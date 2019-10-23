«Зальцбург» и «Наполи» забили пять голов на двоих

«Наполи» на выезде обыграл «Зальцбург» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Зальцбург» расположился на 3 месте (3 очка), а «Наполи» занимает 1 позицию (7 пунктов).
«Ред Булл Зальцбург» - «Наполи» 2:3 (1:1)
Голы: Халанд 40 (пенальти), Халанд 72 - Мертенс 17, Мертенс 64, Инсинье 73
«Ред Булл Зальцбург»: Станкович (Коронель 33), Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Юнузович, Мвепу (Койта 89), Дака (Ашимеру 68), Минамино, Хван, Халанд
Главный тренер: Марш Джесс.
«Наполи»: Мерет, Малькуи, Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо, Кальехон (Элмас 80), Аллан, Руис, Зелински, Мертенс (Льоренте 76), Лосано (Инсинье 65)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Лосано 38, Малькуи 39, Халанд 45+2, Льоренте 90
В другом матче игрового дня «Челси» вырвал победу у «Аякса».