«Ливерпуль» разгромил «Генк»

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Генк». «Красные» (6 баллов) занимают второе место в группе, бельгийский клуб (1 балл) - последний.
«Генк» - «Ливерпуль» 1:4 (0:1)
Голы: Одей 88 - Окслейд-Чемберлен 2, Окслейд-Чемберлен 57, Мане 77, Салах 87
«Генк»: Куке, Мехле, Куэста Фигероа, Лукуми Бонила, Уронен, Ито (Хаджи 87), Хейнен, Берге, Бонгонда (Ндонгала 66), Саматта, Онуачу (Одей 81)
Главный тренер: Массу Фелис.
«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Гомес 63), Окслейд-Чемберлен (Вейналдум 73), Фабиньо, Кейта, Салах, Роберто Фирмино (Ориги 80), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Гомес 70, Одей 84
В предыдущей встрече ЛЧ «Ливерпуль» оказался сильнее «Зальцбурга» в голевой перестрелке.
Рэд Мерсисайд c ожидаемой победой.
Рэд Мерсисайд c ожидаемой победой.