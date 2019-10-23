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«Ливерпуль» разгромил «Генк»

вчера, 23:52
ГенкЛоготип футбольный клуб Генк1 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Генк». «Красные» (6 баллов) занимают второе место в группе, бельгийский клуб (1 балл) - последний.

«Генк» - «Ливерпуль» 1:4 (0:1)
Голы: Одей 88 - Окслейд-Чемберлен 2, Окслейд-Чемберлен 57, Мане 77, Салах 87

«Генк»: Куке, Мехле, Куэста Фигероа, Лукуми Бонила, Уронен, Ито (Хаджи 87), Хейнен, Берге, Бонгонда (Ндонгала 66), Саматта, Онуачу (Одей 81)
Главный тренер: Массу Фелис.

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Гомес 63), Окслейд-Чемберлен (Вейналдум 73), Фабиньо, Кейта, Салах, Роберто Фирмино (Ориги 80), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Гомес 70, Одей 84

В предыдущей встрече ЛЧ «Ливерпуль» оказался сильнее «Зальцбурга» в голевой перестрелке.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
   521 / 859
сегодня в 06:00
Друзья ,всех с победой . Особенно меня порадовали два гола Окса. Теперь Шпоры.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Kirill Erokhin
   131 / 859
сегодня в 02:00
Ахахаха
Hoyar
Hoyar
   133 / 859
сегодня в 01:48
На классе. Окса с дублем.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   78 / 859
сегодня в 01:19
Опять у гоббов пригорает
juvenale
juvenale
   22 / 859
сегодня в 00:41
dzvinka почему нищебродсих и что будет на выходных хаахах
juvenale
juvenale ответил Kirill Erokhin
   22 / 859
сегодня в 00:40
Ну вы же говорите, что если бы не пенальти за руку Сиссоко, то Ттх легко бы выиграл ЛЧ, а ведь ситуация схожая, только вот Ливерпуль получил чистый пенальти, а Наполи получил левый пенальти, но ничего посмотрим, как они на Энфилде сыграют.
я такое не говорил
dzvinka
dzvinka
   88 / 859
сегодня в 00:36
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил juvenale
       117 / 859
    сегодня в 00:33
    2-0 какой нырок
    Ну вы же говорите, что если бы не пенальти за руку Сиссоко, то Ттх легко бы выиграл ЛЧ, а ведь ситуация схожая, только вот Ливерпуль получил чистый пенальти, а Наполи получил левый пенальти, но ничего посмотрим, как они на Энфилде сыграют.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
       289 / 859
    сегодня в 00:28
    c Победой красных! Так держать!
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил juvenale
       117 / 859
    сегодня в 00:27
    про чистый гол Генка умолчим конечно
    Ага 100% оффсайд, на повторе специально для тебя и князя показали.
    juvenale
    juvenale ответил Kirill Erokhin
       22 / 859
    сегодня в 00:26
    Правильнее будет с помощью нырка Кальехона.
    2-0 какой нырок
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил juvenale
       117 / 859
    сегодня в 00:17
    так и наполи вас на классе обыграл
    Правильнее будет с помощью нырка Кальехона.
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       396 / 859
    сегодня в 00:12
    В гостях разгромил!
    juvenale
    juvenale ответил Kirill Erokhin
       22 / 859
    сегодня в 00:09
    Видимо забыл, что этот Великий Генк не проиграл дома Наполи, а Ливерпуль их на классе разгромил там, лол.
    так и наполи вас на классе обыграл
    Бухоманкунианец разумный
    Бухоманкунианец разумный
       800 / 859
    сегодня в 00:09
    На классе.
    Рэд Мерсисайд c ожидаемой победой.
    juvenale
    juvenale
       22 / 859
    сегодня в 00:08
    про чистый гол Генка умолчим конечно
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Князь сажал врагов на посох
       131 / 859
    сегодня в 00:05
    Ничего страшного. Вон кабинет вообще проиграл свой матч мёр4вому му в ЛЧ недавно со счётом 1:2)) А потом в плей-офф их добил Аякс на классе. Вуахаха
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
       117 / 859
    сегодня в 00:05
    Эх, повержен величайший Генка, это безусловно перекроет невнятную игру на Олд Траффорде. Аха-ха)
    Видимо забыл, что этот Великий Генк не проиграл дома Наполи, а Ливерпуль их на классе разгромил там, лол.
    Martini_1987
    Martini_1987 ответил Князь сажал врагов на посох
       177 / 859
    сегодня в 00:03
    Как раз кабинетные пуканы вчера и разорвали. Люто скоминовцы негодовали. Аха-ха)
      Gentleman.tdk
      Gentleman.tdk
         392 / 859
      сегодня в 00:03
      С победой всех красных 💪💪💪
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Martini_1987
         2 / 859
      сегодня в 00:01
      Невнятная игра вчера была в турнике, где железнодорожники чуть не взорвали кабинетные пуканы))
        Martini_1987
        Martini_1987 ответил Князь сажал врагов на посох
           177 / 859
        вчера в 23:59
        Эх, повержен величайший Генка, это безусловно перекроет невнятную игру на Олд Траффорде. Аха-ха)
          fanliverpoolfan 2
          fanliverpoolfan 2 ответил Steven Gerrard 008
             78 / 859
          вчера в 23:58
          Да Окс возврашаеться,что не должно не радовать.
          Steven Gerrard 008
          Steven Gerrard 008
             131 / 859
          вчера в 23:56
          Молодцы ребята. Взрывной Окс возвращается и это радует
          Evgeniy09
          Evgeniy09 ответил Князь сажал врагов на посох
             691 / 859
          вчера в 23:56
          Генка и Гент два разных клуба. Исправьте заголовок)
          Исправлено
          Князь сажал врагов на посох
          Князь сажал врагов на посох
             2 / 859
          вчера в 23:55
          Эх, повержен величайший Генка, это безусловно перекроет невнятную игру на Олд Траффорде. Аха-ха)
          Князь сажал врагов на посох
          Князь сажал врагов на посох
             2 / 859
          вчера в 23:54
          Генка и Гент два разных клуба. Исправьте заголовок)
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