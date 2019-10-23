ГлавнаяНовости

«Валенсия» упустила победу над «Лиллем»

вчера, 23:59
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» сыграла вничью с «Лиллем» на выезде в матче третьего тура группового раунда ЛЧ. «Летучие мыши» набрали четыре очка и занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Лилль» идет четвертым с одним баллом в активе.  

«Лилль» - «Валенсия» 1:1 (0:0)
Голы: Иконе 90+5 - Черышев 63

«Лилль»: Меньян, Тиаго Джало (Бамба 87), Фонте, Габриэль, Челик, Андре, Сумаре, Брадарич, Язичи (Реми 71), Осимхен, Луис Араужо (Иконе 65)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Паулиста, Диахаби, Коста, Коклен, Парехо, Кондогбиа (Солер 46), Черышев (Гарай 87), Гомес, Гамейро (Ли 65)
Главный тренер: Селадес Альберт.

Предупреждения: Челик 21, Луис Араужо 42, Диахаби 82, Диахаби 84, Тиаго Джало 86, Гомес 90+3, Габриэль 90+8

Удаление: Диахаби 84

Отметим, что в другом матче группы «Челси» обыграл «Аякс».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Зальцбург» и «Наполи» забили пять голов на двоих
Вчера, 23:58 ВидеоКомментарии6
«Барселона» обыграла «Славию» с минимальным преимуществом
Вчера, 23:55 Комментарии52
«Бенфика» обыграла «Лион» благодаря голу в концовке
Вчера, 23:55 Комментарии5
«Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию»
Вчера, 23:52 ВидеоКомментарии65
«Ливерпуль» разгромил «Генк»
Вчера, 23:52 Комментарии27
«Челси» вырвал победу у «Аякса»
Вчера, 21:48 ВидеоКомментарии43
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Объективное мнение
Объективное мнение
   101 / 859
сегодня в 01:10
Черешев молодец
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   153 / 859
сегодня в 00:11
Ч очень крутой фут
Бухоманкунианец разумный
Бухоманкунианец разумный
   800 / 859
сегодня в 00:09
    EAGinLE
    EAGinLE
       80 / 859
    сегодня в 00:06
    И ничья хорошо .
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       135 / 859
    сегодня в 00:05
    Ххахах классик - 95+)) Черышев крут!
    da da da
    da da da
       212 / 859
    сегодня в 00:03
    Лилль дома хорошо играет,но заметим что после того как Черышев забил Валенсия получала КК и пропустила гол,не игрок а лузер.))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100