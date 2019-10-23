«Валенсия» упустила победу над «Лиллем»

«Валенсия» сыграла вничью с «Лиллем» на выезде в матче третьего тура группового раунда ЛЧ. «Летучие мыши» набрали четыре очка и занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Лилль» идет четвертым с одним баллом в активе.
«Лилль» - «Валенсия» 1:1 (0:0)
Голы: Иконе 90+5 - Черышев 63
«Лилль»: Меньян, Тиаго Джало (Бамба 87), Фонте, Габриэль, Челик, Андре, Сумаре, Брадарич, Язичи (Реми 71), Осимхен, Луис Араужо (Иконе 65)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Паулиста, Диахаби, Коста, Коклен, Парехо, Кондогбиа (Солер 46), Черышев (Гарай 87), Гомес, Гамейро (Ли 65)
Главный тренер: Селадес Альберт.
Предупреждения: Челик 21, Луис Араужо 42, Диахаби 82, Диахаби 84, Тиаго Джало 86, Гомес 90+3, Габриэль 90+8
Удаление: Диахаби 84
Отметим, что в другом матче группы «Челси» обыграл «Аякс».