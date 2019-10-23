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«Барселона» обыграла «Славию» с минимальным преимуществом

вчера, 23:55
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» победила «Славию» на выезде в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» набрали семь очков и возглавляют турнирную таблицу группы F. «Славия» занимает четвертое место в таблице, набрав одно очко.

«Славия» - «Барселона» 1:2 (0:1)
Голы: Борил 50 - Месси 3, Олайинка 57 (автогол)

«Славия»: Коларж, Коуфал, Кудела, Говорка, Борил, Шевчик, Соучек, Зелены (Тецл 46), Станчу (Гушбауэр 76), Масопуст (ван Бурен 76), Олайинка
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, де Йонг, Бускетс (Видаль 78), Артур Рамос (Ракитич 84), Месси, Суарес, Гризманн (Дембеле 69)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Альба 35, Масопуст 56, Борил 64, Олайинка 71, Шевчик 76, Дембеле 90+5

В параллельном матче группы F «Интер» победил «Боруссию».

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Все комментарии
NGYCR7
NGYCR7 ответил alexfor
   35 / 859
сегодня в 06:23
так это ты стрелки кидаешь. тебе в лоб говорю, когда месси хреново играет, тогда его и не хвалит никто из адекватных людей. а у тебя какой бы матч он ни выдал, ты найдешь того, кто лучше.
В лоб, ты читать умеешь или читаешь то, что тебе выгодно?

Спустись вниз и прочти внимательно, я про вас говорил, про его персофанов, а ты мне стрелки перекидываешь на меня :
"alexfor
Сегодня 00:17
ответ пользователю NGYCR7
так фишка в ом, что у тебя всегда похвала,"
NOVA
NOVA
   755 / 859
сегодня в 04:57
да.... повезло барсе, тер штега стока спас!! ну а славия не заслужила поражение конечно!!
cska plus
cska plus
   4 / 859
сегодня в 03:05
Хорошо хоть с Славией справились.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил бомбящий
   388 / 859
сегодня в 01:53
ой чуствую бомбану
бомбящий да забомбит)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   527 / 859
сегодня в 01:05
Чешские команды сильнее, чем мы думаем тут.
бомбящий
бомбящий
   708 / 859
сегодня в 00:57
ой чуствую бомбану
alexfor
alexfor ответил NGYCR7
   290 / 859
сегодня в 00:40
Речь как раз таки изначально о вас шла, ты стрелки та не перекидывай! Причем тут сегодня, я картину в целом беру!
так это ты стрелки кидаешь. тебе в лоб говорю, когда месси хреново играет, тогда его и не хвалит никто из адекватных людей. а у тебя какой бы матч он ни выдал, ты найдешь того, кто лучше.
NGYCR7
NGYCR7
   35 / 859
сегодня в 00:40
Боюсь, что от нынешней хорошей игры Славии на Камп Ноу не останется и следа!

В Испании, чехи будут сидеть в обороне и от сегодняшней смелости идти вперед не останется и следа. будут разбиты в пух и прах.
NGYCR7
NGYCR7 ответил alexfor
   35 / 859
сегодня в 00:37
в каком месте?) ты видишь, чтобы его сегодня кто-то хвалил? и речь не о нас, а о тебе. или ты так делаешь, потому что они делают?) как-то по-детсадовски тогда
Речь как раз таки изначально о вас шла, ты стрелки та не перекидывай!

Причем тут сегодня, я картину в целом беру!
Стеллс
Стеллс
   294 / 859
сегодня в 00:35
Заметили,что Дембеле запуган,он боится брать на себя ответственность,Суарес на него орёт постоянно.Он уже боится сам играть,пасует обратно,а раньше забивал.Как можно хорошо играть,если сидишь на банке.Не нужен-продайте.Фати сидит,он вообще 3 выбор,а Перес 4 а место то одно,два занято.При этом из трёх нападающих на поле играет остро в нападении один Месси.Ответсвенность и выбор тренера прежде всего.Выбираешь тактику и под неё ставишь нужных игроков.Можешь только автобусы-ставь автобус победителей не судят.Выгонят,так хоть победителем.На форумах пишут,что нет у нас сейчас игроков под 4-3-3,ну и меняй что-то,а не жди.
alexfor
alexfor ответил NGYCR7
   290 / 859
сегодня в 00:29
Так у вас тоже самое, все беспонтовые, один Месси идеальный.
в каком месте?) ты видишь, чтобы его сегодня кто-то хвалил? и речь не о нас, а о тебе. или ты так делаешь, потому что они делают?) как-то по-детсадовски тогда
NGYCR7
NGYCR7 ответил alexfor
   35 / 859
сегодня в 00:27
так фишка в ом, что у тебя всегда похвала, кого угодно, идет, но не месси
Так у вас тоже самое, все беспонтовые, один Месси идеальный.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Agamaga
   66 / 859
сегодня в 00:27
Игроки виноваты, я это никогда не отрицал.
Но за результат отвечает тренер, так всегда было. Игру должен ставить тренер.
Во многих матчах Тер Штеген реально тащил! Нереальные сейфы исполнял, но когда и он ничего не может поделать, то получаются такие матчи, как в Риме и Ливерпуле.
alexfor
alexfor ответил Летучий-Голландец.
   290 / 859
сегодня в 00:25
Ну не знаю) Кто то утверждает, что у Барселоны самый лучший и дорогой состав в мире, ты говоришь, что состав не очень.. А я скажу, что этого состава достаточно, чтобы не позориться два раза подряд в лч. Вот есть у меня пример один. Когда тренером был Энрике и Барса выиграла у Баварии 3-0. И что мы увидели в ответном матче? Барселона играла в свой футбол и прошла дальше, хоть и проиграли. Самое главное, они ИГРАЛИ В СВОЮ ИГРУ. А что мы увидели при Вальверде? ДВА РАЗА команда тупо отбивается весь матч, это же просто позор для каталонцев. Барселона не та команда, которая умеет ставить автобус у своих ворот. Для этого нужны качественные защитники, а не те, что есть у команды сейчас. Поэтому я говорю, что виноват тренер
так они и в открытой игре сейчас схватят по полной от многих) ты посмотри на оборону, как они контры разгоняют)) постоянные потери темпа, на высокой скорости пасы не в масть
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил da da da
   66 / 859
сегодня в 00:23
Ну не знаю)
Кто то утверждает, что у Барселоны самый лучший и дорогой состав в мире, ты говоришь, что состав не очень..
А я скажу, что этого состава достаточно, чтобы не позориться два раза подряд в лч.
Вот есть у меня пример один.
Когда тренером был Энрике и Барса выиграла у Баварии 3-0. И что мы увидели в ответном матче? Барселона играла в свой футбол и прошла дальше, хоть и проиграли. Самое главное, они ИГРАЛИ В СВОЮ ИГРУ.
А что мы увидели при Вальверде? ДВА РАЗА команда тупо отбивается весь матч, это же просто позор для каталонцев. Барселона не та команда, которая умеет ставить автобус у своих ворот. Для этого нужны качественные защитники, а не те, что есть у команды сейчас.
Поэтому я говорю, что виноват тренер
Agamaga
Agamaga ответил Летучий-Голландец.
   237 / 859
сегодня в 00:23
Если бы не сливы с Ромой и Ливерпулем, то никто бы сейчас не говорил, что он превратил Барсу в Атлетик.
Игроки не меньше виноваты в таких матчах.
Я думаю в любом случае это его последний сезон. Задержался мужик.
alexfor
alexfor ответил Agamaga
   290 / 859
сегодня в 00:23
Куча брака есть в игре любой команды. Каждый год штамповать победы не получится. Ман сити наверное без брака играет и поэтому выиграла ЛЧ? Челси с тухлой игрой брал ЛЧ, в прошлом сезоне Ливер тоже самое, исключение ответка с Барсой да и то это был провал каталонцев.
какой любой? середняковой? да. но не гранда. челси как раз выдавал минимум брака тогда, особенно в обороне. и играл строго, но невзрачно. а здесь тупейшие ошибки, которые от зенита, генка какого-нибудь ждать можешь. в простейших ситуациях, понимаешь? даже культура пас в овно скатилась.
Стеллс
Стеллс ответил Летучий-Голландец.
   294 / 859
сегодня в 00:20
Просто хочется видеть нормальный футбол в исполнении каталонцев и все) Все же знают, что в Барселоне недостаточно просто выиграть матч, нужно сделать это красиво. А Вальверде сделал из Барсы команду типа Атлетик Бильбао.. с непонятным футболом. Вот это бесит многих.
Подоспела статистика на 15 км больше набегала Славия.А Вальверде как-то в интервью сказал,что хорошая игра не зависит от физической формы.Вот и перебегивают,что Славии,что Оссасуны,что Ливерпули.Нельзя оставить всё,как было и ждать другого результата.Всё опять будет зависеть от удачи.
Agamaga
Agamaga ответил alexfor
   237 / 859
сегодня в 00:19
Куча брака есть в игре любой команды. Каждый год штамповать победы не получится. Ман сити наверное без брака играет и поэтому выиграла ЛЧ? Челси с тухлой игрой брал ЛЧ, в прошлом сезоне Ливер тоже самое, исключение ответка с Барсой да и то это был провал каталонцев.
SSC1
SSC1
   803 / 859
сегодня в 00:18
эх черти фору не вытянули, в конце уже болел за Славию, возили как хотели, а Барса лет 5 назад вынесла в 4 и более мячей, а сейчас непонятно как играют, чем то команды Конте напоминают ведут в счете и не играют...
alexfor
alexfor ответил NGYCR7
   290 / 859
сегодня в 00:17
Я за себя лично говорю уже не первый год, что Тер Штеген половину матчей Барселоны в сезоне, просто в одиночку вытаскивает! Но вы же, персофаны аргентинский плаксы, это в штыки воспринимаете, любую похвалу игрока Барселоны, кроме Месси. Безусловно, он заслуживает быть в номинантах на золотой мяч! Нойер ему сейчас даже близко не ровня!
так фишка в ом, что у тебя всегда похвала, кого угодно, идет, но не месси
da da da
da da da ответил Летучий-Голландец.
   212 / 859
сегодня в 00:17
Ты так прикалываешься над болельщиками Барселоны?) Мне реально очень интересно
нет,просто у Барсы состав слабый,а Эрнесто выжимаем максимум,когда нападение Барсы не забивают в плейооф ЛЧ 4 матчах подряд и вылетает,то конечно виноват тренер.)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Agamaga
   66 / 859
сегодня в 00:16
Просто хочется видеть нормальный футбол в исполнении каталонцев и все)
Все же знают, что в Барселоне недостаточно просто выиграть матч, нужно сделать это красиво. А Вальверде сделал из Барсы команду типа Атлетик Бильбао.. с непонятным футболом. Вот это бесит многих.
NGYCR7
NGYCR7 ответил Funny_Smailik
   35 / 859
сегодня в 00:16
Просто Тер Штегену ЗМ давать пора. Сколько он вытащил и вытаскивает. А вы сливки в упор этого не видите и поклонники ваншмейков с гелевым =)
Я за себя лично говорю уже не первый год, что Тер Штеген половину матчей Барселоны в сезоне, просто в одиночку вытаскивает!

Но вы же, персофаны аргентинский плаксы, это в штыки воспринимаете, любую похвалу игрока Барселоны, кроме Месси.

Безусловно, он заслуживает быть в номинантах на золотой мяч! Нойер ему сейчас даже близко не ровня!
alexfor
alexfor ответил da da da
   290 / 859
сегодня в 00:15
ТырШтеген в плейооф ЛЧ за 4 матча пропустил 12 мячей,какой ЗМ?
ну это нормально, когда играешь практически без защиты
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Бухоманкунианец разумный
   66 / 859
сегодня в 00:13
Это вряд ли
da da da
da da da ответил Funny_Smailik
   212 / 859
сегодня в 00:13
Просто Тер Штегену ЗМ давать пора. Сколько он вытащил и вытаскивает. А вы сливки в упор этого не видите и поклонники ваншмейков с гелевым =)
ТырШтеген в плейооф ЛЧ за 4 матча пропустил 12 мячей,какой ЗМ?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил da da da
   66 / 859
сегодня в 00:12
Ты так прикалываешься над болельщиками Барселоны?) Мне реально очень интересно
Бухоманкунианец разумный
Бухоманкунианец разумный ответил Летучий-Голландец.
   800 / 859
сегодня в 00:12
И это против Славии)) Если смотреть на статистику, то получается, что Барселону конкретно возили.. А представьте, что будет против Сити к примеру?) Мдэ..
Ничего удивительного с Сити не произойдет, Пеп сдаст матч в пользу родной Каталонии по традиции ;)
NGYCR7
NGYCR7
   35 / 859
сегодня в 00:11
Соперники «Барселоны» забили 7 мячей в свои ворота начиная с сезона 17-18.
Это второй показатель в команде!

Это просто нереальное везение, других слов нет!
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