«Барселона» обыграла «Славию» с минимальным преимуществом

«Барселона» победила «Славию» на выезде в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» набрали семь очков и возглавляют турнирную таблицу группы F. «Славия» занимает четвертое место в таблице, набрав одно очко.
«Славия» - «Барселона» 1:2 (0:1)
Голы: Борил 50 - Месси 3, Олайинка 57 (автогол)
«Славия»: Коларж, Коуфал, Кудела, Говорка, Борил, Шевчик, Соучек, Зелены (Тецл 46), Станчу (Гушбауэр 76), Масопуст (ван Бурен 76), Олайинка
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, де Йонг, Бускетс (Видаль 78), Артур Рамос (Ракитич 84), Месси, Суарес, Гризманн (Дембеле 69)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Альба 35, Масопуст 56, Борил 64, Олайинка 71, Шевчик 76, Дембеле 90+5
В параллельном матче группы F «Интер» победил «Боруссию».
Спустись вниз и прочти внимательно, я про вас говорил, про его персофанов, а ты мне стрелки перекидываешь на меня :
"alexfor
Сегодня 00:17
ответ пользователю NGYCR7
так фишка в ом, что у тебя всегда похвала,"
Спустись вниз и прочти внимательно, я про вас говорил, про его персофанов, а ты мне стрелки перекидываешь на меня :
"alexfor
Сегодня 00:17
ответ пользователю NGYCR7
так фишка в ом, что у тебя всегда похвала,"
В Испании, чехи будут сидеть в обороне и от сегодняшней смелости идти вперед не останется и следа. будут разбиты в пух и прах.
В Испании, чехи будут сидеть в обороне и от сегодняшней смелости идти вперед не останется и следа. будут разбиты в пух и прах.
Причем тут сегодня, я картину в целом беру!
Причем тут сегодня, я картину в целом беру!
Но за результат отвечает тренер, так всегда было. Игру должен ставить тренер.
Во многих матчах Тер Штеген реально тащил! Нереальные сейфы исполнял, но когда и он ничего не может поделать, то получаются такие матчи, как в Риме и Ливерпуле.
Но за результат отвечает тренер, так всегда было. Игру должен ставить тренер.
Во многих матчах Тер Штеген реально тащил! Нереальные сейфы исполнял, но когда и он ничего не может поделать, то получаются такие матчи, как в Риме и Ливерпуле.
Кто то утверждает, что у Барселоны самый лучший и дорогой состав в мире, ты говоришь, что состав не очень..
А я скажу, что этого состава достаточно, чтобы не позориться два раза подряд в лч.
Вот есть у меня пример один.
Когда тренером был Энрике и Барса выиграла у Баварии 3-0. И что мы увидели в ответном матче? Барселона играла в свой футбол и прошла дальше, хоть и проиграли. Самое главное, они ИГРАЛИ В СВОЮ ИГРУ.
А что мы увидели при Вальверде? ДВА РАЗА команда тупо отбивается весь матч, это же просто позор для каталонцев. Барселона не та команда, которая умеет ставить автобус у своих ворот. Для этого нужны качественные защитники, а не те, что есть у команды сейчас.
Поэтому я говорю, что виноват тренер
Кто то утверждает, что у Барселоны самый лучший и дорогой состав в мире, ты говоришь, что состав не очень..
А я скажу, что этого состава достаточно, чтобы не позориться два раза подряд в лч.
Вот есть у меня пример один.
Когда тренером был Энрике и Барса выиграла у Баварии 3-0. И что мы увидели в ответном матче? Барселона играла в свой футбол и прошла дальше, хоть и проиграли. Самое главное, они ИГРАЛИ В СВОЮ ИГРУ.
А что мы увидели при Вальверде? ДВА РАЗА команда тупо отбивается весь матч, это же просто позор для каталонцев. Барселона не та команда, которая умеет ставить автобус у своих ворот. Для этого нужны качественные защитники, а не те, что есть у команды сейчас.
Поэтому я говорю, что виноват тренер
Игроки не меньше виноваты в таких матчах.
Я думаю в любом случае это его последний сезон. Задержался мужик.
Игроки не меньше виноваты в таких матчах.
Я думаю в любом случае это его последний сезон. Задержался мужик.
Все же знают, что в Барселоне недостаточно просто выиграть матч, нужно сделать это красиво. А Вальверде сделал из Барсы команду типа Атлетик Бильбао.. с непонятным футболом. Вот это бесит многих.
Все же знают, что в Барселоне недостаточно просто выиграть матч, нужно сделать это красиво. А Вальверде сделал из Барсы команду типа Атлетик Бильбао.. с непонятным футболом. Вот это бесит многих.
Но вы же, персофаны аргентинский плаксы, это в штыки воспринимаете, любую похвалу игрока Барселоны, кроме Месси.
Безусловно, он заслуживает быть в номинантах на золотой мяч! Нойер ему сейчас даже близко не ровня!
Но вы же, персофаны аргентинский плаксы, это в штыки воспринимаете, любую похвалу игрока Барселоны, кроме Месси.
Безусловно, он заслуживает быть в номинантах на золотой мяч! Нойер ему сейчас даже близко не ровня!
Это второй показатель в команде!
Это просто нереальное везение, других слов нет!
Это второй показатель в команде!
Это просто нереальное везение, других слов нет!