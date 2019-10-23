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«Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию»

вчера, 23:52
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Интер» оказался сильнее дортмундской «Боруссии» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Интер» - «Боруссия» Д 2:0 (1:0)
Голы: Мартинес 22, Кандрева 89

Нереализованный пенальти: Мартинес 83

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Брозович, Кандрева, Гальярдини, Барелла, Асамоа (Бираги 80), Лукаку (Эспозито 62), Мартинес (Валеро 90+1)
Главный тренер: Конте Антонио.

«Боруссия»: Бюрки, Аканджи (Ларсен 74), Вайгль, Хуммельс, Хакими, Витсель, Дилейни (Дахуд 65), Шульц, Санчо, Брандт, Азар (Геррейру 84)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Брозович 44, Барелла 56, Годин 78, Вайгль 79, Хуммельс 87, Кандрева 90

«Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию»

В другом матче игрового дня «Челси» вырвал победу у «Аякса».

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   211 / 859
сегодня в 05:16
Интер с победой!
Роналдиньo
Роналдиньo
   86 / 859
сегодня в 02:16
    Sadjon
    Sadjon
       609 / 859
    сегодня в 00:52
    Отлично сыграл Интер.....с победой всех фанов.....
    Жека10
    Жека10
       310 / 859
    сегодня в 00:51
      Бухоманкунианец разумный
      Бухоманкунианец разумный ответил jobss
         800 / 859
      сегодня в 00:47
      сайт работает, но на нем ничего нового не делают, там возможны баги и прочее, помочь, увы, ничем не можем
      Понятно.
      jobss
      jobss ответил Бухоманкунианец разумный
         31 / 859
      сегодня в 00:46
      Если с функциональной точки зрения, то поддерживается. Кого вы пытаетесь развести?) Я же видел, у меня отображался этот скрин, потом тупо убрали.
      сайт работает, но на нем ничего нового не делают, там возможны баги и прочее, помочь, увы, ничем не можем
      ZENIT GOAL
      ZENIT GOAL
         268 / 859
      сегодня в 00:46
      Очередная бездарная игра с одним опасным моментом за тайм. Позорище.
      Да, не было Ройса и Пако, но и с ними команда играет примерно в то же самое, тут уже к упёртому ослу Фавру вопросы. Унылый, медленный перекат мяча назад-поперёк, в штрафную давать некому, так как специально играем без ЦФ, потеря - контратака - гол. Одно и то же уже второй сезон, но Фавру пофиг. И ведь во втором тайме с Барсой показали, что МОГУТ играть, но почему-то не играют.
      Интер с победой, абсолютно заслуженной, а нам с такой "игрой" ни в ЛЧ, ни в БЛ ловить нечего.
      Жека10
      Жека10
         310 / 859
      сегодня в 00:45
      глоры кабинета как обычно завидуют Интеру
      Бухоманкунианец разумный
      Бухоманкунианец разумный ответил jobss
         800 / 859
      сегодня в 00:44
      мы ничего не делали, я же Вам написал, что старый сайт не поддерживается
      Если с функциональной точки зрения, то поддерживается. Кого вы пытаетесь развести?) Я же видел, у меня отображался этот скрин, потом тупо убрали.
      Agamaga
      Agamaga ответил Князь сажал врагов на посох
         237 / 859
      сегодня в 00:43
      Почему ты в расчёт не берёшь последнюю ничейку Интера? Это им нужна была победа, а Барселоне нет. Нужно выиграть свой матч и тогда бы они прошли.
      jobss
      jobss ответил Бухоманкунианец разумный
         31 / 859
      сегодня в 00:43
      Так у меня он отображался, а затем просто кто-то убрал. Или вы специально убрали?
      мы ничего не делали, я же Вам написал, что старый сайт не поддерживается
      Бухоманкунианец разумный
      Бухоманкунианец разумный ответил jobss
         800 / 859
      сегодня в 00:42
      старая версия давно не поддерживается
      Так у меня он отображался, а затем просто кто-то убрал. Или вы специально убрали?
      jobss
      jobss ответил Бухоманкунианец разумный
         31 / 859
      сегодня в 00:40
      Поправочка: скрин таблицы добавлен только для новой версии сайта, а я со старой сижу. И как раз убрали, хотя у меня он тоже отображался.
      старая версия давно не поддерживается
      jobss
      jobss ответил Бухоманкунианец разумный
         31 / 859
      сегодня в 00:40
      Прям под этим постом был скрин таблицы, затем исчез.
      вы об этом?
      Бухоманкунианец разумный
      Бухоманкунианец разумный ответил jobss
         800 / 859
      сегодня в 00:39
      таблица на месте
      Поправочка: скрин таблицы добавлен только для новой версии сайта, а я со старой сижу. И как раз убрали, хотя у меня он тоже отображался.
      Бухоманкунианец разумный
      Бухоманкунианец разумный ответил jobss
         800 / 859
      сегодня в 00:37
      таблица на месте
      Прям под этим постом был скрин таблицы, затем исчез.
      ᅠ
      сегодня в 00:36
        Agamaga
        Agamaga ответил Князь сажал врагов на посох
           237 / 859
        сегодня в 00:36
          jobss
          jobss ответил Бухоманкунианец разумный
             31 / 859
          сегодня в 00:36
          Евгений, а зачем вы убрали скрин таблицы?
          таблица на месте
          Бухоманкунианец разумный
          Бухоманкунианец разумный
             800 / 859
          сегодня в 00:35
          Евгений, а зачем вы убрали скрин таблицы?
          Agamaga
          Agamaga
             237 / 859
          сегодня в 00:34
          Кольчополисты всё пытаются усиленно ярлыки вещать на славный клуб Каталонии, без зазрения совести.
          Вот сколько у вас тут левых аккаунтов, вот столько у вас и правды. Ваше слово ничего не стоит.
          Князь сажал врагов на посох
          Князь сажал врагов на посох ответил Бухоманкунианец разумный
             2 / 859
          сегодня в 00:33
          https://www.youtube.com/watch?v=3zMQKgor8_M
          Я вижу.
          Инфляция зашкаливает от работы станка. Аха-ха)
          Князь сажал врагов на посох
          Князь сажал врагов на посох ответил Agamaga
             2 / 859
          сегодня в 00:33
          Ожесточенная битва за место под каталонцами.
          Кому сдадите игру в этот раз? Интеру или БД?)
          В прошлый раз вы протащили ТТХ)
          Бухоманкунианец разумный
          Бухоманкунианец разумный ответил бомбящий
             800 / 859
          сегодня в 00:32
          да не бомбит у меня !!!!!!!! не бомбит !!!!!!!!! ааааааааа !!!!!!!!!
          бомбящий
          бомбящий
             708 / 859
          сегодня в 00:30
          да не бомбит у меня !!!!!!!! не бомбит !!!!!!!!! ааааааааа !!!!!!!!!
          Agamaga
          Agamaga
             237 / 859
          сегодня в 00:30
          Ожесточенная битва за место под каталонцами.
          Князь сажал врагов на посох
          Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
             2 / 859
          сегодня в 00:30
          ну еврокабинет это yeфaлoна это официально(после Эвребе и Айтенкина) а в Италии миланский картон(выиграл титул в кабинете ) вместо игры в серии ц
          Барселона и в европе кабинет и во внутреннем чемпионате. Правда в европе каталонский кабинет закрыт на реконструкцию. Аха-ха)
          На данное время работает мерсисайдский, а сидит в этом кабинете Скомина и от Вернера зарплату получает.)
          Князь сажал врагов на посох
          Князь сажал врагов на посох ответил Groove000
             2 / 859
          сегодня в 00:26
          Ну ты же мне рассказал, что у тебя их 4, как будто мне это интересно) А стрелки на других перекидывать... Ну ок) Спокойной ночи)
          А мне скрывать нечего, я же не Юрец)

          Будь здоров)
          juvenale
          juvenale ответил neomessi
             22 / 859
          сегодня в 00:26
          Официально, кабинет это Юве. И его старики.
            Groove000
            Groove000 ответил Князь сажал врагов на посох
               70 / 859
            сегодня в 00:26
            Со мной это можешь не обсуждать, мне всё равно. Обсуди с подругой-многостаночницей)
            Ну ты же мне рассказал, что у тебя их 4, как будто мне это интересно) А стрелки на других перекидывать... Ну ок) Спокойной ночи)
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