«Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию»

«Интер» оказался сильнее дортмундской «Боруссии» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Интер» - «Боруссия» Д 2:0 (1:0)
Голы: Мартинес 22, Кандрева 89
Нереализованный пенальти: Мартинес 83
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Брозович, Кандрева, Гальярдини, Барелла, Асамоа (Бираги 80), Лукаку (Эспозито 62), Мартинес (Валеро 90+1)
Главный тренер: Конте Антонио.
«Боруссия»: Бюрки, Аканджи (Ларсен 74), Вайгль, Хуммельс, Хакими, Витсель, Дилейни (Дахуд 65), Шульц, Санчо, Брандт, Азар (Геррейру 84)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Брозович 44, Барелла 56, Годин 78, Вайгль 79, Хуммельс 87, Кандрева 90
В другом матче игрового дня «Челси» вырвал победу у «Аякса».
Как вы посмели чувства затронуть?
Ваших побед единый комплект -
И тут как тут бомбанул человек.
А он от Скомины ещё не погас,
И не забыт им Аякса фугас.
Больно ходить и сесть тяжело,
Ведь от испанцев там не зажило.
И снова удар да ещё и тройной,
Снова болит, хоть волком ты вой.
Как же теперь жить человеку,
Ведь тут не поможет и признанный лекарь?
Проклятья крича и сжав кулаки,
Встречал он сегодня сарказма смешки.
А скоро для нервов всё будет всерьёз -
В России промчится по ним паровоз.
Как вы посмели чувства затронуть?
Ваших побед единый комплект -
И тут как тут бомбанул человек.
А он от Скомины ещё не погас,
И не забыт им Аякса фугас.
Больно ходить и сесть тяжело,
Ведь от испанцев там не зажило.
И снова удар да ещё и тройной,
Снова болит, хоть волком ты вой.
Как же теперь жить человеку,
Ведь тут не поможет и признанный лекарь?
Проклятья крича и сжав кулаки,
Встречал он сегодня сарказма смешки.
А скоро для нервов всё будет всерьёз -
В России промчится по ним паровоз.
Да, не было Ройса и Пако, но и с ними команда играет примерно в то же самое, тут уже к упёртому ослу Фавру вопросы. Унылый, медленный перекат мяча назад-поперёк, в штрафную давать некому, так как специально играем без ЦФ, потеря - контратака - гол. Одно и то же уже второй сезон, но Фавру пофиг. И ведь во втором тайме с Барсой показали, что МОГУТ играть, но почему-то не играют.
Интер с победой, абсолютно заслуженной, а нам с такой "игрой" ни в ЛЧ, ни в БЛ ловить нечего.
Да, не было Ройса и Пако, но и с ними команда играет примерно в то же самое, тут уже к упёртому ослу Фавру вопросы. Унылый, медленный перекат мяча назад-поперёк, в штрафную давать некому, так как специально играем без ЦФ, потеря - контратака - гол. Одно и то же уже второй сезон, но Фавру пофиг. И ведь во втором тайме с Барсой показали, что МОГУТ играть, но почему-то не играют.
Интер с победой, абсолютно заслуженной, а нам с такой "игрой" ни в ЛЧ, ни в БЛ ловить нечего.
Вот сколько у вас тут левых аккаунтов, вот столько у вас и правды. Ваше слово ничего не стоит.
Вот сколько у вас тут левых аккаунтов, вот столько у вас и правды. Ваше слово ничего не стоит.
Инфляция зашкаливает от работы станка. Аха-ха)
Инфляция зашкаливает от работы станка. Аха-ха)
В прошлый раз вы протащили ТТХ)
В прошлый раз вы протащили ТТХ)
На данное время работает мерсисайдский, а сидит в этом кабинете Скомина и от Вернера зарплату получает.)
На данное время работает мерсисайдский, а сидит в этом кабинете Скомина и от Вернера зарплату получает.)
Будь здоров)
Будь здоров)