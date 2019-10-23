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«Челси» вырвал победу у «Аякса»

вчера, 21:48
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Аякс» уступил «Челси» в рамках 3-го группового раунда Лиги чемпионов.

Теперь у команд по 6 очков, их может догнать «Валенсия» (3 пункта), которая сегодня сыграет против «Лилля» (0 очков).

«Аякс» - «Челси» 0:1 (0:0)
Гол: Батшуайи 86

«Аякс»: Онана, Дест, Вельтман (Хунтелар 89), Блинд, Тальяфико, Альварес (Де Йонг 89), Мартинес, Зийех, ван де Бек, Промес (Нерес 74), Тадич
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан (Пулишич 66), Абрахам (Батшуайи 71), Хадсон-Одои (Джеймс 90)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Тадич 49, Мартинес 65, Зума 84

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Все комментарии
Сантус
Сантус ответил Медив
   56 / 859
сегодня в 01:02
Да ладно... Игра получилась один в один, как предыдущий матч с Ньюкаслом. Катали вату минут 60, а потом начинали давить, пока соперник не сыпался. Вряд ли это совпадение, скорее больше похоже на план на игру. В первых матчах было наоборот, Челси давил в начале игры, а потом отхватывал в конце матча. Видимо сделали выводы. Оно конечно общее впечатление смазывается, но тут нужно смотреть не на 90 минут игры, а на последние 20 минут, когда определялся победитель матча. Аякс в эти минуты всем составом сидел в своих воротах, хотя это как бы были ворота на их стадионе, могли бы и попытаться сыграть на победу. Но Челси им не дал даже обдумать такой вариант. А прессинговать и давить соперника весь матч... Ну ок, одну-две игры так можно сделать, но через месяц в таком темпе футболисты будут ползать по полю
Но мы то помним Челси который душил настойчиво и планомерно всю игру?Почему не стремиться к этому?Да,времена,люди и обстоятельства поменялись...но желание осталось..)
Медив
Медив ответил Сантус
   126 / 859
сегодня в 00:46
Ход,но не игру...увы
Да ладно... Игра получилась один в один, как предыдущий матч с Ньюкаслом. Катали вату минут 60, а потом начинали давить, пока соперник не сыпался.
Вряд ли это совпадение, скорее больше похоже на план на игру.
В первых матчах было наоборот, Челси давил в начале игры, а потом отхватывал в конце матча. Видимо сделали выводы.
Оно конечно общее впечатление смазывается, но тут нужно смотреть не на 90 минут игры, а на последние 20 минут, когда определялся победитель матча. Аякс в эти минуты всем составом сидел в своих воротах, хотя это как бы были ворота на их стадионе, могли бы и попытаться сыграть на победу. Но Челси им не дал даже обдумать такой вариант.
А прессинговать и давить соперника весь матч... Ну ок, одну-две игры так можно сделать, но через месяц в таком темпе футболисты будут ползать по полю
Ruslan3132
Ruslan3132
   143 / 859
сегодня в 00:24
молодец Лэмпс! Набирает
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   333 / 859
сегодня в 00:16
Жаль Аякс. Давили весь матч, но реализовать не сумели. Ничья была бы справедливым исходом =)
lobsterdam
lobsterdam ответил DXTK
   405 / 859
сегодня в 00:14
если в аяксе и в челси древесина то кто тогда сегодня в МЮиграет, каменные столбы ?
не нравится - не смотрим...
Sergey Z
Sergey Z
   211 / 859
вчера в 23:47
ТМ сыграл!!!
Comentarios
Comentarios
   112 / 859
вчера в 23:26
Жаль Аяксе, но Челси молодцы
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил Князь сажал врагов на посох
   230 / 859
вчера в 23:00
Подтапливаешь за евреев? За кАломойского тоже?
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил 10 Seconds to Mars
       2 / 859
    вчера в 22:57
    Мда, неожидал победы Челси в логове амстердамцев. Теперь интрига в этой группе закрутилась
    Подтапливаешь за евреев? За кАломойского тоже?
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       101 / 859
    вчера в 22:54
    Фрэнки хорошую команду собирает
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       396 / 859
    вчера в 22:50
    А считали Аякс фаворитом
    VIPded
    VIPded
       36 / 859
    вчера в 22:40
    Не Миллер, так хоть Абрамович порадовал...
    cannongun
    cannongun
       54 / 859
    вчера в 22:19
    главное то без Баркли и Пейводы, ато бы не, не вывезли
    dimagas2
    dimagas2 ответил DXTK
       102 / 859
    вчера в 22:18
    если в аяксе и в челси древесина то кто тогда сегодня в МЮиграет, каменные столбы ?
    Почему это столбы?Скорее уже страусиная ферма,много бегают толку ноль)))
    DXTK
    DXTK ответил lobsterdam
       258 / 859
    вчера в 22:13
    что аякс, что челси - древесина...
    если в аяксе и в челси древесина то кто тогда сегодня в МЮиграет, каменные столбы ?
    DXTK
    DXTK
       258 / 859
    вчера в 22:08
    кто там говорил что Лэмпард физрук? тото же и без особых звезд одерживает клуб победу. поздравим пенсов и Фрэнка с хорошей игрой так держать, вроде наладилось......
    Сантус
    Сантус ответил Медив
       56 / 859
    вчера в 22:05
    Шестая победа подряд во всех турнирах, три из них отыграли на ноль. Понемногу набирают ход
    Ход,но не игру...увы
    Сантус
    Сантус ответил dimagas2
       56 / 859
    вчера в 22:04
    Ювентус играл вчера,при чем тут они?
    ...прошлую ЛЧ имеет в виду...но то был другой Аякс...
    dimagas2
    dimagas2 ответил azkan
       102 / 859
    вчера в 22:03
    Валенсия тупо повезло с Челси. Лилль сегодня камень на камне не оставит.
    Лилль не та команда что бы прям громить,нет у них запаса прочности.
    dimagas2
    dimagas2 ответил fanliverpoolfan 2
       102 / 859
    вчера в 22:02
    А Ювентус влетел Аяксу ахахаха
    Ювентус играл вчера,при чем тут они?
    azkan
    azkan ответил dimagas2
       124 / 859
    вчера в 22:01
    Валенсия её может обострить еще сильнее))
    Валенсия тупо повезло с Челси. Лилль сегодня камень на камне не оставит.
    Медив
    Медив
       126 / 859
    вчера в 22:00
    Шестая победа подряд во всех турнирах, три из них отыграли на ноль. Понемногу набирают ход
    cska plus
    cska plus
       4 / 859
    вчера в 21:59
    Молодцы, мои поздравления.
    azkan
    azkan
       124 / 859
    вчера в 21:59
    Что очень важно в этой победе - не пропустили!
    Зума выдает уже в какой раз хорошую игру. Молодец!
    Правда момент был когда пошел вперед бульдозером, аж судью почти снес.
    Но все хорошо закончилось, с желтой карточкой)
    lobsterdam
    lobsterdam
       405 / 859
    вчера в 21:59
    что аякс, что челси - древесина...
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       78 / 859
    вчера в 21:59
    А Ювентус влетел Аяксу ахахаха
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       78 / 859
    вчера в 21:58
    Неожиданно
    dimagas2
    dimagas2 ответил Тео Джонс
       102 / 859
    вчера в 21:57
    Борьба за 1-2 место разворачивается еще круче в этой группе, что может только радовать)
    Валенсия её может обострить еще сильнее))
    George-CFC
    George-CFC
       362 / 859
    вчера в 21:56
    Прекрасный результат! Невероятно важные 3 очка над хорошим соперником среднего уровня, при этом не пропустили.
    Кроме того без 3х! Игроков стартового состава.
    Только вперёд, Челси!
    allemz II
    allemz II
       356 / 859
    вчера в 21:56
    Блюз с победой.
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