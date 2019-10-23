«Челси» вырвал победу у «Аякса»

«Аякс» уступил «Челси» в рамках 3-го группового раунда Лиги чемпионов.
Теперь у команд по 6 очков, их может догнать «Валенсия» (3 пункта), которая сегодня сыграет против «Лилля» (0 очков).
«Аякс» - «Челси» 0:1 (0:0)
Гол: Батшуайи 86
«Аякс»: Онана, Дест, Вельтман (Хунтелар 89), Блинд, Тальяфико, Альварес (Де Йонг 89), Мартинес, Зийех, ван де Бек, Промес (Нерес 74), Тадич
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан (Пулишич 66), Абрахам (Батшуайи 71), Хадсон-Одои (Джеймс 90)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Тадич 49, Мартинес 65, Зума 84
Вряд ли это совпадение, скорее больше похоже на план на игру.
В первых матчах было наоборот, Челси давил в начале игры, а потом отхватывал в конце матча. Видимо сделали выводы.
Оно конечно общее впечатление смазывается, но тут нужно смотреть не на 90 минут игры, а на последние 20 минут, когда определялся победитель матча. Аякс в эти минуты всем составом сидел в своих воротах, хотя это как бы были ворота на их стадионе, могли бы и попытаться сыграть на победу. Но Челси им не дал даже обдумать такой вариант.
А прессинговать и давить соперника весь матч... Ну ок, одну-две игры так можно сделать, но через месяц в таком темпе футболисты будут ползать по полю
Вряд ли это совпадение, скорее больше похоже на план на игру.
В первых матчах было наоборот, Челси давил в начале игры, а потом отхватывал в конце матча. Видимо сделали выводы.
Оно конечно общее впечатление смазывается, но тут нужно смотреть не на 90 минут игры, а на последние 20 минут, когда определялся победитель матча. Аякс в эти минуты всем составом сидел в своих воротах, хотя это как бы были ворота на их стадионе, могли бы и попытаться сыграть на победу. Но Челси им не дал даже обдумать такой вариант.
А прессинговать и давить соперника весь матч... Ну ок, одну-две игры так можно сделать, но через месяц в таком темпе футболисты будут ползать по полю
Зума выдает уже в какой раз хорошую игру. Молодец!
Правда момент был когда пошел вперед бульдозером, аж судью почти снес.
Но все хорошо закончилось, с желтой карточкой)
Зума выдает уже в какой раз хорошую игру. Молодец!
Правда момент был когда пошел вперед бульдозером, аж судью почти снес.
Но все хорошо закончилось, с желтой карточкой)
Кроме того без 3х! Игроков стартового состава.
Только вперёд, Челси!
Кроме того без 3х! Игроков стартового состава.
Только вперёд, Челси!