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Лукас Сантос: «Очень горд, что вырос именно в фавелах»

сегодня, 10:01

Бразильский полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о жизни в фавелах.

Я жил в районе Иража, в административном поселении Пара-Педро. Там живут все мои друзья, до сих пор остались некоторые родственники. Место просто великолепное. Когда у меня есть время, стараюсь туда выбраться, чтобы освежить в памяти все моменты из прошлого.

Очень горд, что вырос именно там. Сейчас моя главная цель — стать чемпионом с ЦСКА, а потом можно будет приехать домой, побыть с девушкой, повидаться со всеми друзьями. Да, это фавела. Но там не все так плохо, как вы представляете. Радостных воспоминаний оттуда у меня много. Я вообще никогда не сталкивался там с насилием. Да, бывали какие-то драки и стычки, но никого не убивали, не грабили. По крайней мере ко мне и к моей семье никто не проявлял неуважения.

И с наркотиками мы никогда не связывались. Я не говорю, что наркоторговцы — хорошие люди, не хлопаю им, я просто старался никогда не иметь с ними дел. Наверное, поэтому все мои детские воспоминания связаны только с позитивом.

Ну, если пойдешь со мной, то ничего не случиться, ха-ха! В фавелах люди при виде незнакомца сами не захотят с ним связываться. Но, как и во всех других районах, лучше соблюдать осторожность. Иногда можно оказаться не в то время и не в том месте.

У меня много друзей, которые пытаются реализовать себя в футболе. Другие работают, например, барберами в самой фавеле.

К сожалению, я уже потерял несколько друзей из-за криминала… Хоть и стараюсь общаться только с теми, кто хочет прогрессировать, чтобы покинуть фавелу. Со своей стороны помогаю им, чем могу: деньгами, советом. А тех, кто все же выбирает другой путь, стараюсь предостеречь: все закончится либо тюрьмой, любо смертью.

Ранее Лукас Сантос рассказал о проблемах расизма в футболе.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   110 / 865
сегодня в 11:47
Он начал жизнь в трущобах городских и первые добрые слова услыхал от Витьки - Бульбашонка : " Ну вот, сынок, теперь ты будешь кушать каждый день и по три раза, может быть. Если будешь себя хорошо вести ". Но это так - лирика. А если серьезно, парень ставит перед собой какие-то фантастические задачи. Стать чемпионом с ЦСКА, а потом приехать домой и бла-бла-бла. Парень, в таком случае домой ты поедешь очень-очень нескоро! Если вообще поедешь !
sihafazatron
sihafazatron
   16 / 865
сегодня в 10:58
Интересно он в городе бога был?
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 10:24
Страшилки рассказывает Лукас, лучше сейчас сосредоточиться на Ференцвароше.
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