АПЛ хочет отказаться от зимнего перерыва из-за ЧМ-2022

сегодня, 15:36

АПЛ намерена отказаться в сезоне-2022/23 от зимнего перерыва в чемпионате в связи с проведением в Катаре ЧМ -2022.

Впервые зимняя пауза в чемпионате Англии будет применена в нынешнем сезоне, команды будут отдыхать две недели в феврале. Старт сезона-2022/23 планируется дать на неделю раньше обычного, а закончить - на неделю позже. После завершения мирового первенства, когда почти все европейские чемпионаты уходят на рождественские праздники, английские клубы проведут сразу несколько игр.

Планируемый график проведения сезона-2022/23 в Англии будет обсуждаться на ноябрьской встрече акционеров клубов.