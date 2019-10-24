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АПЛ хочет отказаться от зимнего перерыва из-за ЧМ-2022

сегодня, 15:36

АПЛ намерена отказаться в сезоне-2022/23 от зимнего перерыва в чемпионате в связи с проведением в Катаре ЧМ-2022.

Впервые зимняя пауза в чемпионате Англии будет применена в нынешнем сезоне, команды будут отдыхать две недели в феврале. Старт сезона-2022/23 планируется дать на неделю раньше обычного, а закончить - на неделю позже. После завершения мирового первенства, когда почти все европейские чемпионаты уходят на рождественские праздники, английские клубы проведут сразу несколько игр. 

Планируемый график проведения сезона-2022/23 в Англии будет обсуждаться на ноябрьской встрече акционеров клубов.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   296 / 865
сегодня в 15:45
Да и хрен с ними.
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 15:40
Странная задумка.
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