В Испании не могут определиться с датой Эль Класико

сегодня, 12:07

Продолжаются переговоры о переносе матча 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

Руководство чемпионата Испании считает, что поединок следует проводить в выходной день (7 декабря) - это принесет больше прибыли.

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола же предлагает перенести матч на среду, 18 декабря.

Встреча в рамках первого круга текущего розыгрыша Примеры должна пройти 26 октября на «Камп Ноу», однако она оказалась под угрозой срыва из-за массовых протестов в Каталонии.