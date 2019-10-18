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В Испании не могут определиться с датой Эль Класико

сегодня, 12:07
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал26.10.2019 в 14:00 Не начался

Продолжаются переговоры о переносе матча 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». 

Руководство чемпионата Испании считает, что поединок следует проводить в выходной день (7 декабря) - это принесет больше прибыли. 

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола же предлагает перенести матч на среду, 18 декабря.

Встреча в рамках первого круга текущего розыгрыша Примеры должна пройти 26 октября на «Камп Ноу», однако она оказалась под угрозой срыва из-за массовых протестов в Каталонии.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:38
Времени еще 2 недели,все ще может поменяться 10 раз.
Strikers188
Strikers188
   388 / 834
сегодня в 12:26
Через 3 дня должен состояться матч с Вальядолидом, тоже на Камп Ноу, но его конечно же не перенесут
Strikers188
Strikers188
   388 / 834
сегодня в 12:24
ну вот митингующие, видите к чему приводят протесты? Или вы хотите как в Каталонии?
Василий 50
Василий 50
   458 / 834
сегодня в 12:18
Беспорядки в Каталонии это не проблемы "Реала".
Матч нужно проводить в установленные календарные сроки.
Нет возможности на поле "Барселоны", пусть будет нейтральная территория.
CSKA2012
CSKA2012
   257 / 834
сегодня в 12:18
Давайте сегодня )))
Глор кабинета
Глор кабинета
   14 / 834
сегодня в 12:15
Одни открыто говорят, что нужны деньги, другие непонятно чем мотивируют, но тоже со своим мнением. И только болельщики в непонятках почему на них все наплевали, решая свои интересы.
Vis.
Vis. ответил cska plus
   431 / 834
сегодня в 12:14
Объявить поражение гномам.
ну конечно, по-другому ведь реал не возьмёт в этой игре очки.
cska plus
cska plus
   3 / 834
сегодня в 12:12
Объявить поражение гномам.
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