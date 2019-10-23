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Эль Классико состоится 18 декабря

сегодня, 13:05
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал25.10.2019 Матч перенесен

Испанская Примера согласовала дату проведения матча 10-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Реал». Встреча состоится 18 декабря.

Изначально планировалось, что Эль Классико состоится 26 октября, но из-за массовых акций протеста в Барселоне, связанных с арестом каталонских политических лидеров, встреча была перенесена.

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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
   48 / 842
сегодня в 18:23
Какая разница когда их разносить, главное нужную форму набрать и раз и навсегда объяснить барсучкам кто в мире главный!!
NOVA
NOVA
   736 / 842
сегодня в 17:45
опять все для барсы!! даже перенос матча на нужную дату!!
Rex04
Rex04
   434 / 842
сегодня в 17:36
Вот не помню когда в последний раз Реал выиграл...
Zimmer
Zimmer
   573 / 842
сегодня в 16:47
Надо обязательно посмотреть.
Знатог
Знатог
   205 / 842
сегодня в 16:34
КНР, все на борьбу с мадридской хунтой.
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   75 / 842
сегодня в 16:34
Жаль, сейчас бы самое время вдуть сливочным девицам, как это было год назад, но из-за презренных испанских властей, спровоцировавших смуту и беспорядки, придётся ждать почти два месяца...
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   86 / 842
сегодня в 16:26
да вообще без разницы когда нагибать черкизон
RUPRICHT
RUPRICHT
   538 / 842
сегодня в 16:24
КОНЕЧНО ДОЛГО ЖДАТЬ НО ЭТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ!!??МОЖЕТ К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ РЕАЛ ОЖИВЕТ И ДАСТ ДОСТОЙНЫЙ БОЙ!!???А МОЖЕТ ЛЫСОГО НЕ БУДЕТ!!???ПОЖИВЕМ УВИДИМ!!!??
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   152 / 842
сегодня в 16:21
Какая разница какого числа Барса унизит халву в очередной раз!
AMaaa_777
AMaaa_777
   48 / 842
сегодня в 16:18
Писали вроде, нет?
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 15:54
Уже было обьявлено.
bsww
bsww
сегодня в 15:27
А поменяться кругами нельзя было?
particular
particular
   6 / 842
сегодня в 14:51
Обе команды не в лучших кондициях... Тем не менее, хотелось, что бы команды в любых составах и при любых условиях откатали классический матч-триллер..:)
ОПС
ОПС
   261 / 842
сегодня в 14:44
Долго ждать еще.
Стеллс
Стеллс
   333 / 842
сегодня в 13:42
Вчера написали о выплате 15 млн. за Гризманна,а вот ,что сказал сегодня президент «Атлетико» Энрике Сересо «Все действия Гризманна были закрыты Федерацией футбола Испании с этим нелепым штрафом. Это история и вода под мостом(в смысле утекла)».
Барселонская газета Diario Sport :Это правда, что каталонцы заплатили, чтобы иметь первый вариант покупки для вышеупомянутых игроков, в том числе трех молодых игроков Академии Атлетико. Однако это соглашение не было связано с Гризманом.
dimagas2
dimagas2
   147 / 842
сегодня в 13:31
Смотреть все ровно никто не будет_)))
STVA 1
STVA 1
   43 / 842
сегодня в 13:23
Жаль...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 842
сегодня в 13:14
Никому нет дела до этого судьясико
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
   741 / 842
сегодня в 13:07
Да без разницы!
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