Эль Классико состоится 18 декабря

Испанская Примера согласовала дату проведения матча 10-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Реал». Встреча состоится 18 декабря.
Изначально планировалось, что Эль Классико состоится 26 октября, но из-за массовых акций протеста в Барселоне, связанных с арестом каталонских политических лидеров, встреча была перенесена.
Барселонская газета Diario Sport :Это правда, что каталонцы заплатили, чтобы иметь первый вариант покупки для вышеупомянутых игроков, в том числе трех молодых игроков Академии Атлетико. Однако это соглашение не было связано с Гризманом.
Барселонская газета Diario Sport :Это правда, что каталонцы заплатили, чтобы иметь первый вариант покупки для вышеупомянутых игроков, в том числе трех молодых игроков Академии Атлетико. Однако это соглашение не было связано с Гризманом.