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Стало известно расписание матчей «Спартака» на товарищеском турнире в США

18 октября 2019, 03:07

Опубликовано расписание матчей товарищеского турнира Florida Cup, который пройдёт в январе 2020 года в американском городе Орландо.

Московский «Спартак» 15 января сыграет против «Коринтианса», а 18 января встретится с «Палмейрасом». В турнире также примет участие колумбийский клуб «Атлетико Насьональ», который тоже проведёт по одной встрече с бразильскими командами.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн ранее объяснил, почему московский клуб примет участие во Florida Cup.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 883
18 октября в 16:06
А разрешат привезти своих судеек?
Grim_Reaper
Grim_Reaper
18 октября в 13:39
чтож то они раньше на кубок ауди не заявились))) там повеселее команды были)
13 RUS
13 RUS
   572 / 883
18 октября в 11:20
Цорн опять обманул фирдуна на бабки
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   418 / 883
18 октября в 11:15
Флорида Кап отнюдь не Кубок Слои или Кубок Тины, тут в футбол играть нужно.
stavr74
stavr74 ответил cska plus
   337 / 883
18 октября в 10:36
Поедут покорять позорами Америку и на американском континенте прославятся.
за то вы покоряете примером в играх лиги европы.
одно утешение ставки против вас))))
ekliziast
ekliziast ответил mihaluch
   485 / 883
18 октября в 10:32
А выигрыш этого турнира может быть проплачен для придания уверенности "Спартаку".
Газпром и это проплатит, Дюков пообещал.
viv
viv
   84 / 883
18 октября в 09:41
Осталось ещё в США спартаку опозориться.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 883
18 октября в 08:40
Если вместо бесплатного Ерёменко можно подписать некоего Тиля за 18 млн - пожалуйста...
Если вместо отечественного адаптированного тренера можно пригласить группу немецких нетрудоустроенных но знакомых парней - пожалуйста...
Если вместо привычных зимних сборов в близлежащих тёплых странах есть возможность лететь в Штаты тратя в 18 раз больше - пожалуйста....

Акция "Не улучшим команду,но хоть заработаем на Федуне" в силе...)))
Romkurch
Romkurch
   31 / 883
18 октября в 07:58
А у нас что, поприличней команды не нашлось, чтобы в Америке не опозориться?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   12 / 883
18 октября в 07:37
Поближе картонных кубков не нашлось? :)
cska plus
cska plus
   3 / 883
18 октября в 07:10
Поедут покорять позорами Америку и на американском континенте прославятся.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   418 / 883
18 октября в 07:04
Свиньи решили удивить Америку своим тедесским футболом
Знатог
Знатог
   200 / 883
18 октября в 06:31
Флорида Суп? это для малоимущих?
112910415
112910415
   35 / 883
18 октября в 06:21
это будет круто
ДСА
ДСА
   263 / 883
18 октября в 06:10
Точно выиграют.
mihaluch
mihaluch
   36 / 883
18 октября в 05:51
А выигрыш этого турнира может быть проплачен для придания уверенности "Спартаку".
mortid
mortid
   183 / 883
18 октября в 05:09
С такими командами шансов нуль, спрашивается зачем они туда едут, "мазохисты" что ли?
Байкал-38
Байкал-38
   68 / 883
18 октября в 04:30
Раньше много слышали о Спартаке, теперь ещё и увидят. Такой Спартак должны знать все.
Может ещё и втюхают Спартаку кого нибудь втридорога.
Там тоже хотят люди смеяться и быть счастливыми.
Гавроша
Гавроша
   47 / 883
18 октября в 03:40
Сколько федун заплатил бразильцам, что они спартак взяли?
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