Стало известно расписание матчей «Спартака» на товарищеском турнире в США

Опубликовано расписание матчей товарищеского турнира Florida Cup, который пройдёт в январе 2020 года в американском городе Орландо.

Московский «Спартак» 15 января сыграет против «Коринтианса», а 18 января встретится с «Палмейрасом». В турнире также примет участие колумбийский клуб «Атлетико Насьональ», который тоже проведёт по одной встрече с бразильскими командами.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн ранее объяснил, почему московский клуб примет участие во Florida Cup.

The Florida Cup 2020 match schedule is here! Mark your calendar and join us in January! 🙌🤩🇺🇸 pic.twitter.com/s8w9vC21Ii