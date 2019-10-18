Стало известно расписание матчей «Спартака» на товарищеском турнире в США

18 октября 2019, 03:07

Опубликовано расписание матчей товарищеского турнира Florida Cup, который пройдёт в январе 2020 года в американском городе Орландо.

Московский «Спартак» 15 января сыграет против «Коринтианса», а 18 января встретится с «Палмейрасом». В турнире также примет участие колумбийский клуб «Атлетико Насьональ», который тоже проведёт по одной встрече с бразильскими командами.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн ранее объяснил, почему московский клуб примет участие во Florida Cup.