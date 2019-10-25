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Щесны: «Шимански посчитал, что „Динамо“ – лучший вариант. Это его выбор»

сегодня, 01:56

Голкипер «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щесны поделился мнением о своём соотечественнике, полузащитнике московского «Динамо» Себастьяне Шимански.

— Себастьян — очень талантливый футболист. Он уже сейчас начал играть за национальную сборную. Считаю, что у него большие перспективы. И если он продолжит выступать в том же духе, его ждёт отличная карьера.

— Он перешёл далеко не в самый сильный российский клуб. Вам не кажется такой выбор странным?

— Я не вправе судить о чьих-либо решениях, это его выбор. Он посчитал, что это лучший вариант для его карьеры, так что желаю ему только всего наилучшего.

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