ЦСКА презентовал нового маскота клуба. В честь этого события московский клуб выпустил целый ролик, где новый талисман команды подписывает контракт с ЦСКА и проходит экскурсию.
Недавно «Уфа» также презентовала нового маскота.
ЦСКА презентовал нового маскота клуба. В честь этого события московский клуб выпустил целый ролик, где новый талисман команды подписывает контракт с ЦСКА и проходит экскурсию.
Недавно «Уфа» также презентовала нового маскота.
Молодцы медиагруппа армейцев!
Молодцы медиагруппа армейцев!
Сегодня 11:23
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
Смешно слышать подобное визжание с 10 места
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Немного троллинга
___________________________________________________________________________
Не выпендривайся, скоро и вы там будете
Сегодня 11:23
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
Смешно слышать подобное визжание с 10 места
Скрыть
Немного троллинга
___________________________________________________________________________
Не выпендривайся, скоро и вы там будете
Приятно смотреть, молодцы !
Хотелось бы посмотреть аналогичный ролик СпаМа))).
Приятно смотреть, молодцы !
Хотелось бы посмотреть аналогичный ролик СпаМа))).
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!
Гинер может чуть и подзабил
Гинер может чуть и подзабил