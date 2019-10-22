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ЦСКА презентовал нового маскота

сегодня, 12:00

ЦСКА презентовал нового маскота клуба. В честь этого события московский клуб выпустил целый ролик, где новый талисман команды подписывает контракт с ЦСКА и проходит экскурсию. 

Недавно «Уфа» также презентовала нового маскота

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Все комментарии
viv
viv ответил d_fincher
   101 / 857
сегодня в 19:58
Кричите громче вас плохо слышно после Браги и с 11 места РПЛ....
SHMEL
SHMEL
   36 / 857
сегодня в 18:35
Очень забавный,позитивный и креативный ролик!!!
Молодцы медиагруппа армейцев!
Т34
Т34
   47 / 857
сегодня в 16:46
Армейская душа

Сегодня 11:23
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
Смешно слышать подобное визжание с 10 места
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Немного троллинга
___________________________________________________________________________

Не выпендривайся, скоро и вы там будете
тумба-юмба
тумба-юмба
   303 / 857
сегодня в 15:43
Я не понял?А где хомут и ясли овса?А новые подковы?И лошадиное ржание - старое.В общем ничего нового.
Армейская душа
Армейская душа ответил Т34
   78 / 857
сегодня в 14:23
У Гинера на игроков денег нет, так он, по дешевке, ворованных коней у цыган скупает. Играть кому-то же надо? А то Чалов сдулся, да и другие "звезды" не горят, а смердят. Чтобы болельщики меньше возмущались - нате вам ролик, о новом трансфере. Вот вам конь- талисман и успокойтесь!
    Т34
    Т34 ответил cska plus
       47 / 857
    сегодня в 14:11
    Пусть новый талисман приносит великие свершения в великом клубе.
    У Гинера на игроков денег нет, так он, по дешевке, ворованных коней у цыган скупает. Играть кому-то же надо? А то Чалов сдулся, да и другие "звезды" не горят, а смердят. Чтобы болельщики меньше возмущались - нате вам ролик, о новом трансфере. Вот вам конь- талисман и успокойтесь!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       51 / 857
    сегодня в 13:42
    Прикольный ролик !
    Приятно смотреть, молодцы !
    Хотелось бы посмотреть аналогичный ролик СпаМа))).
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       117 / 857
    сегодня в 13:02
    сегодняшнему ЦСКА лучше подошло бы пони
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил cska plus
       727 / 857
    сегодня в 12:59
    Пусть новый талисман приносит великие свершения в великом клубе.
    Конечно ,ведь его взяли вместо Чалова ! ))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил d_fincher
       9 / 857
    сегодня в 12:48
    Извини, поправлю, лошадей обыграл Кононов)) выгулял маскота)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 857
    сегодня в 12:44
    Лудогорец выпустит своего маскота в Москве - кастрюля для варки картофеля
    Армейская душа
    Армейская душа ответил d_fincher
       78 / 857
    сегодня в 12:41
    Гинеру пофиг на клуб. Слуцкий скрылся. ЦСКА громят в Европе, его обыгрывает Спартак, а чтобы добиться ничьей с Уфой - пришлось приложить героические усилия. Талисманом тут не отделаешься.
    А не напомнишь, как в прошлом сезоне сыграли? Или это комплекс после 16-летнего доминирования ЦСКА?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил d_fincher
       14 / 857
    сегодня в 12:31
    Гинеру пофиг на клуб. Слуцкий скрылся. ЦСКА громят в Европе, его обыгрывает Спартак, а чтобы добиться ничьей с Уфой - пришлось приложить героические усилия. Талисманом тут не отделаешься.
    Кто то и ничью из Уфы не увез, а вообще чаще в таблицу заглядывай , прежде чем других критиковать !!! Выиграл Спам у ЦСКА и это все ??? Для спартачей сезон закончен?!?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       119 / 857
    сегодня в 12:09
    Энергию, потраченную на выпуск роликов и маскотов, направить бы в другое русло
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил d_fincher
       119 / 857
    сегодня в 12:08
    Гинеру пофиг на клуб. Слуцкий скрылся. ЦСКА громят в Европе, его обыгрывает Спартак, а чтобы добиться ничьей с Уфой - пришлось приложить героические усилия. Талисманом тут не отделаешься.
    "его обыгрывает Спартак" звучит как "куда уж еще хуже"
    VIPded
    VIPded
       33 / 857
    сегодня в 12:08
    Лучше бы презентовали нового напа-забиваку...)))
    Удачи ЦСКА!!!
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил d_fincher
       130 / 857
    сегодня в 12:08
    Бабаев то есть, а Бабаев хороший функционер
    Гинер может чуть и подзабил
    d_fincher
    d_fincher
       22 / 857
    сегодня в 12:05
    Гинеру пофиг на клуб. Слуцкий скрылся. ЦСКА громят в Европе, его обыгрывает Спартак, а чтобы добиться ничьей с Уфой - пришлось приложить героические усилия. Талисманом тут не отделаешься.
    cska plus
    cska plus
       3 / 857
    сегодня в 12:04
    Пусть новый талисман приносит великие свершения в великом клубе.
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