Парфенов: «Результат матча с „Рубином“ закономерный»

Главный тренер «Урала» прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата России с «Рубином».

Задача была сыграть организованно и дисциплинированно. «Рубин» неплохо играет дома, много атакует. Нам нужно было плотно сыграть между линиями. В первом тайме не все получалось, но в перерыве мы акцентировали внимание на ошибках. У нас были хорошие моменты, которые срывались из-за нашего технического брака.

Понимали, что в Казани будет трудно, поэтому старались выполнять, что планировали. Ребята молодцы — дотерпели, результат закономерный. Ярослав Годзюр выручил в одном моменте.