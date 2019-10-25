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Парфенов: «Результат матча с „Рубином“ закономерный»

вчера, 23:14
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата России с «Рубином».

Задача была сыграть организованно и дисциплинированно. «Рубин» неплохо играет дома, много атакует. Нам нужно было плотно сыграть между линиями. В первом тайме не все получалось, но в перерыве мы акцентировали внимание на ошибках. У нас были хорошие моменты, которые срывались из-за нашего технического брака.

Понимали, что в Казани будет трудно, поэтому старались выполнять, что планировали. Ребята молодцы — дотерпели, результат закономерный. Ярослав Годзюр выручил в одном моменте.

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EAGinLE
EAGinLE
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вчера в 23:16
Нормальный результат .
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