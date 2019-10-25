Сорокин: «У нас было больше моментов, чем у „Урала“»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал ничью с «Уралом».

У нас было больше моментов, чем у «Урала», и если не забили, то, наверное, результат по игре. Хотелось бы выиграть. Некоторые моменты наши нападающие должны забивать. У нас была неудачная серия, затем победа над «Тамбовом», со «Спартаком» неплохой результат показали, и сейчас, я думаю, мы на правильном пути, движемся вперёд, в положительном русле всё у нас проходит. Мы контролировали игру, единственное, повторюсь, не хватило голов, чтобы три очка были у нас.