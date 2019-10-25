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Дмитрий Комбаров: «Конор Макгрегор оскорбил всю Россию»

сегодня, 22:12

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о бойце UFC ирландце Коноре Макгрегоре:

Макгрегор – очень яркая и харизматичная личность. Мне он нравился. Да и против его треш-поведения ничего не имею. Но когда он оскорбил национальность Хабиба, его отца и религию, то просто упал в моих глазах как спортсмен. Если Конор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет наш народ и всю Россию.

За последнее время Комбаров уже не впервые высказывается о нефутбольных темах. Например, ранее он сказал, что учителя и врачи должны получать более 100 тысяч рублей в месяц.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   210 / 885
сегодня в 22:27
Интересно, кто Комбарову подсказывает темы для болтовни?
Ну не сам же он, в конце концов, все это про учителей и врачей придумал.
Озвучил бы лучше свои мысли о зарплатах футболистов.
dino-hsv
dino-hsv
   89 / 885
сегодня в 22:15
"— Рад снова быть в России-матушке, особенно в Москве. Я всегда чувствую любовь, когда сюда приезжаю. Реальную любовь людей" - оскорбил так оскорбил... комбаров, правда, никогда умом не блистал
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