Дмитрий Комбаров: «Конор Макгрегор оскорбил всю Россию»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о бойце UFC ирландце Коноре Макгрегоре:

Макгрегор – очень яркая и харизматичная личность. Мне он нравился. Да и против его треш-поведения ничего не имею. Но когда он оскорбил национальность Хабиба, его отца и религию, то просто упал в моих глазах как спортсмен. Если Конор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет наш народ и всю Россию.