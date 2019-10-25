Дмитрий Комбаров: «Конор Макгрегор оскорбил всю Россию»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о бойце UFC ирландце Коноре Макгрегоре:
Макгрегор – очень яркая и харизматичная личность. Мне он нравился. Да и против его треш-поведения ничего не имею. Но когда он оскорбил национальность Хабиба, его отца и религию, то просто упал в моих глазах как спортсмен. Если Конор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет наш народ и всю Россию.
За последнее время Комбаров уже не впервые высказывается о нефутбольных темах. Например, ранее он сказал, что учителя и врачи должны получать более 100 тысяч рублей в месяц.
Ну не сам же он, в конце концов, все это про учителей и врачей придумал.
Озвучил бы лучше свои мысли о зарплатах футболистов.
Ну не сам же он, в конце концов, все это про учителей и врачей придумал.
Озвучил бы лучше свои мысли о зарплатах футболистов.